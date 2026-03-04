Δημήτρης Πτωχός: «Διεκδικούμε κάθε διαθέσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για την Πελοπόννησο»

Συνάντηση εργασίας με τον Αναπληρωτή Υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Νίκο Παπαθανάση πραγματοποίησε, την Τρίτη 3 Μαρτίου, στην Αθήνα ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, με βασικό θέμα την υπερδέσμευση πόρων του ΕΣΠΑ για την επιτάχυνση ώριμων έργων και την ενίσχυση των επενδύσεων στην Πελοπόννησο.

Στο επίκεντρο της συζήτησης βρέθηκε η σημαντική ζήτηση που καταγράφεται για την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, καθώς μεγάλος αριθμός επιχειρηματικών προτάσεων έχει κατατεθεί στο πλαίσιο των σχετικών προσκλήσεων. Για τον λόγο αυτό εξετάστηκε η δυνατότητα υπερδέσμευσης πόρων, προκειμένου να υποστηριχθούν περισσότερα επενδυτικά σχέδια και να ενισχυθούν οι ιδιωτικές επενδύσεις στην Περιφέρεια.

Όπως επισημάνθηκε, η υψηλή ωριμότητα μελετών και η ταχύτητα υλοποίησης έργων από την Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύουν την απορροφητικότητα των διαθέσιμων πόρων και δημιουργούν τις προϋποθέσεις για τη διεύρυνση του χρηματοδοτικού πλαισίου.

Παράλληλα, έγινε αναφορά στο νέο Εθνικό Πρόγραμμα Ανάπτυξης (ΕΠΑ) και σε πρόσθετα χρηματοδοτικά εργαλεία που μπορούν να αξιοποιηθούν συμπληρωματικά, καθώς και στις ανάγκες που έχουν προκύψει από τα πρόσφατα ακραία καιρικά φαινόμενα, με έμφαση στην άμεση ενίσχυση για την αποκατάσταση των πληγεισών υποδομών.

Ο κ. Πτωχός υπογράμμισε ότι η Περιφέρεια κινείται με συγκεκριμένο σχέδιο και σαφείς αναπτυξιακές προτεραιότητες, διεκδικώντας στοχευμένα πόρους για έργα και παρεμβάσεις με μετρήσιμο κοινωνικό και αναπτυξιακό αποτέλεσμα.

Στη συνάντηση συμμετείχαν επίσης η Γενική Γραμματέας ΕΣΠΑ Βασιλική Παντελοπούλου, ο Γενικός Γραμματέας Διαχείρισης Τομεακών Προγραμμάτων Ευρωπαϊκού Ταμείου Περιφερειακής Ανάπτυξης, Ταμείου Συνοχής και Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου, Βασίλης Σιαδήμας και η Γενική Γραμματέας Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων και Εθνικού Προγράμματος Ανάπτυξης Κατερίνα Οικονόμου.

Κατά τη διάρκεια της συζήτησης επιβεβαιώθηκε η κοινή στόχευση για την πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων ευρωπαϊκών και εθνικών πόρων προς όφελος της ανάπτυξης της Πελοποννήσου.