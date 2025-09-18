Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Συνάντηση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού με τον Διοικητή του Γ.Ν. Μεσσηνίας, Νίκο Πεφάνη

Τον Διοικητή του Γενικού Νοσοκομείου Μεσσηνίας, Νίκο Πεφάνη, υποδέχθηκε στο γραφείο του στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός, σε μια συνάντηση που επικεντρώθηκε στις νέες δράσεις και παρεμβάσεις ενίσχυσης του δημόσιου συστήματος υγείας.

Συζητήθηκαν οι προσκλήσεις του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021-2027», που αφορούν την αναβάθμιση των νοσοκομειακών υποδομών και την προμήθεια σύγχρονου ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για τα νοσοκομεία της Περιφέρειας, όπως της Καλαμάτας. Παράλληλα, δόθηκε έμφαση στη στρατηγική που προωθείται για τη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας, με βασικούς άξονες την καινοτομία, την εκπαίδευση, την επικοινωνία και τη διαρκή στήριξη των επαγγελματιών υγείας, πάντα με επίκεντρο τον σεβασμό προς τον ασθενή.

Η συζήτηση ανέδειξε την ανάγκη για συνεχή αναβάθμιση των δομών, ενίσχυση του εξοπλισμού και άριστη αξιοποίηση των διαθέσιμων πόρων, ώστε τα νοσοκομεία της Πελοποννήσου να μπορούν να ανταποκρίνονται με επάρκεια και ποιότητα στις αυξανόμενες ανάγκες των πολιτών.

