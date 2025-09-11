Υπογραφή νέων προγραμματικών για τις ανασκαφές σε Τενέα και Λουτράκι από την Υπουργό Λίνα Μενδώνη και τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό

Σημαντική ώθηση λαμβάνουν οι αρχαιολογικές έρευνες στην Πελοπόννησο, μέσα από δύο νέες Προγραμματικές Συμβάσεις Πολιτισμικής Ανάπτυξης που υπέγραψαν η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη και ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός.

Οι συμβάσεις αφορούν:

Συστηματικές ανασκαφικές έρευνες στην Αρχαία Τενέα, στο Χιλιομόδι, που συνεχίζουν να φέρνουν στο φως μοναδικά ευρήματα και να ενισχύουν τη διεθνή επιστημονική έρευνα.

Ανασκαφές στη Ρωμαϊκή Έπαυλη, στη θέση Κατουνίστρα του Λουτρακίου, μια περιοχή με σπουδαία αρχαιολογική αξία, που συμβάλλει στην κατανόηση της ιστορικής διαδρομής της Κορινθίας και της ρωμαϊκής παρουσίας στην Πελοπόννησο.

Με την υπογραφή των νέων συμβάσεων, επιβεβαιώνεται η στενή συνεργασία Περιφέρειας και Υπουργείου για την προστασία και ανάδειξη του αρχαιολογικού πλούτου, με στόχο όχι μόνο την επιστημονική γνώση αλλά και την ενίσχυση της πολιτιστικής ταυτότητας και της ανάπτυξης της Πελοποννήσου.

Παράλληλα, υπενθυμίζουμε, υπεγράφη και η Προγραμματική Σύμβαση για το έργο αντιμετώπισης του κατολισθητικού κινδύνου στο «Μονοπάτι της Αρβανιτιάς» στο Ναύπλιο, προϋπολογισμού 4.780.000 ευρώ, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ 2021-2027.

Σε δήλωσή της η Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Αθηνά Κόρκα, τόνισε:

«Η Περιφέρεια Πελοποννήσου στηρίζει έμπρακτα την επιστημονική έρευνα και την ανάδειξη του πολιτιστικού μας αποθέματος. Η συνέχιση των ανασκαφών στην Τενέα και τη ρωμαϊκή έπαυλη στο Λουτράκι, έργα με διεθνές επιστημονικό ενδιαφέρον, δείχνει τον δρόμο για την ισόρροπη ανάπτυξη ».