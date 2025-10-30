Συνεχίζονται οι αναπλάσεις στο κέντρο Καλαμάτας – Μέσα στο Νοέμβριο η διαβούλευση για την ελεγχόμενη στάθμευση (video)

Στην κυκλοφορία δόθηκαν εκ νέου οι ανανεωμένες οδοί Σιδηροδρομικού Σταθμού και Γιατράκου, μετά την ολοκλήρωση των εκτεταμένων εργασιών ανάπλασης και των παρεμβάσεων που προηγήθηκαν στα υπόγεια δίκτυα. Πρόκειται για το έργο «Ανάπλαση οδών στο κέντρο της πόλης της Καλαμάτας», που εντάσσεται στην Πράξη «Ολοκληρωμένες παρεμβάσεις αστικών αναπλάσεων και αναβάθμισης του κεντρικού τομέα Καλαμάτας». Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 6.877.080 ευρώ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) και χρηματοδοτείται μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας “Ελλάδα 2.0”, με πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης – NextGenerationEU.

Χαρακτηριστικά τα όσα ανέφερε μιλώντας στο Κεντρικό Δελτίο της τηλεόρασης BEST ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος Βασίλης Κουτραφούρης σημειώνοντας « «Τα συνεργεία δε σταματούν πρόκειται για ένα έργο για όλη τη γειτονία από το πάρκινγκ μέχρι το κέντρο. Αλλάζει η όψη αποκτά το κέντρο προσβασιμότητα λειτουργική συνένωσης. Υπάρχει λελογισμένη μείωση θέσεων για να γίνουν διαπλατύνσεις πεζοδρομίων για την καλύτερη προσβασιμότητα των πολιτών. Έχουν προβλεφθεί ειδικές θέσεις ΑΜΕΑ προκειμένου να γίνεται καλύτερη εξυπηρέτηση χρηστών».

Όσον αφορά στο Σύστημα Ελεγχόμενης στάθμευσης ανέφερε «Στα μέσα Νοέμβρη θα γίνεται σημαντική διαβούλευση το οποίο έχει δώσει λύσεις ιδίως σε ότι αφορά τους μόνιμους κατοίκους. Ήδη έχει ολοκληρωθεί μια μελέτη για ένα περιφερειακό χώρο στάθμευσης στο χώρο της Αγίας Παρασκευής και σύντομα θα εφαρμοστεί υπαίθριος χώρος στάθμευσης».