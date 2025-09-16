Συνεδρίαση Συντονιστικού Οργάνου Περιφέρειας Πελοποννήσου-Αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις και συνεργασία φορέων

Στην αίθουσα συσκέψεων της έδρας της Περιφέρειας στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 16 Σεπτεμβρίου 2025 η συνεδρίαση του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η λήψη μέτρων πρόληψης, ετοιμότητας και άμεσης ανταπόκρισης για την αντιμετώπιση κινδύνων από πλημμυρικά και ακραία καιρικά φαινόμενα ενόψει της χειμερινής περιόδου.

Τη συνεδρίαση άνοιξε ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχη, Χρήστος Λαμπρόπουλος, ο οποίος παρουσίασε τις δράσεις και τα έργα που έχουν ήδη υλοποιηθεί, τις πηγές χρηματοδότησης που αξιοποιούνται, καθώς και την τρέχουσα εικόνα αναφορικά με την ετοιμότητα της Περιφέρειας.

«Έχουν ήδη προχωρήσει σημαντικές δράσεις και έργα που ενισχύουν την αντιπλημμυρική θωράκιση της Περιφέρειας. Αξιοποιούμε κάθε διαθέσιμη πηγή χρηματοδότησης και έχουμε προχωρήσει σε παρεμβάσεις σε όλες τις Περιφερειακές Ενότητες», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια, ο Συντονιστής Πολιτικής Προστασίας, Λάμπρος Τζούμης, ανέλυσε τις ενέργειες που έχουν πραγματοποιηθεί, κατέθεσε προτάσεις για την περαιτέρω ενίσχυση της πρόληψης και στάθηκε στις δυνατότητες βελτίωσης του συνολικού συντονισμού.

Ακολούθως, οι χωρικοί Αντιπεριφερειάρχες παρουσίασαν την πρόοδο του καθαρισμού υδατορεμάτων ανά Περιφερειακή Ενότητα, καθώς και τα αντιπλημμυρικά έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν στελέχη της Πολιτικής Προστασίας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, εκπρόσωποι των δήμων, του στρατού, των σωμάτων ασφαλείας, του δασαρχείου, καθώς και υπηρεσιακοί παράγοντες.

Δήλωση του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού:

«Η συνεργασία και ο σωστός συντονισμός όλων των φορέων είναι απαραίτητη προϋπόθεση για να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις που μπορεί να φέρει ο φετινός χειμώνας. Η Περιφέρεια συνεχίζει με συνέπεια τις παρεμβάσεις της με βασικό στόχο την προστασία των πολιτών και των υποδομών».