﻿Συνέδριο Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής – Κώστας Τζιούμης: «Μαζί, κρατάμε ζωντανή τη φλόγα της Αρκαδίας»

Ο Δήμαρχος Τρίπολης κ. Κώστας Τζιούμης συμμετείχε στο Συνέδριο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής, επιβεβαιώνοντας τους διαχρονικά ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την αρκαδική ομογένεια με τον τόπο καταγωγής της.

Κατά την τοποθέτησή του, υπογράμμισε τον καθοριστικό ρόλο της Ομοσπονδίας στη διατήρηση της αρκαδικής ταυτότητας, την προσφορά της στην ανάπτυξη της Αρκαδίας και την αδιάλειπτη στήριξή της προς την πατρίδα, αναφερόμενος ιδιαίτερα στο έργο του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης και στις πρωτοβουλίες ενίσχυσης των δεσμών με τη γενέτειρα.

Παράλληλα, τόνισε τη σταθερή και εποικοδομητική συνεργασία του Δήμου Τρίπολης με την Παναρκαδική Ομοσπονδία, κάνοντας λόγο για μια κοινή προσπάθεια προβολής της Αρκαδίας διεθνώς και ενίσχυσης των δεσμών φιλίας και αλληλεγγύης με τους Αρκάδες της διασποράς.



Η ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ

«Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί σύνεδροι, αγαπητοί εκπρόσωποι της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής,

Είναι ιδιαίτερη η χαρά και η τιμή που αισθάνομαι για την παρουσία μου σήμερα εδώ, στο συνέδριο της Παναρκαδικής Ομοσπονδίας Αμερικής.

Η παρουσία μου εδώ επιβεβαιώνει τους ισχυρούς δεσμούς που ενώνουν την Αρκαδική ομογένεια με τον τόπο καταγωγής της και αποτελεί ζωντανή απόδειξη της διαχρονικής αγάπης της μητέρας πατρίδας προς όλους εσάς.

Η Τρίπολη και ολόκληρη η Αρκαδία είναι περήφανες για τα παιδιά τους που διαπρέπουν στο εξωτερικό, διατηρώντας άσβεστη τη φλόγα της παράδοσης, της γλώσσας και των αξιών μας.

Η Ομοσπονδία αποτελεί έναν από τους σημαντικότερους φορείς της ελληνικής ομογένειας στην Αμερική, μετά την ΑΧΕΠΑ, και έχει μακρά ιστορία προσφοράς στην Αρκαδία και τον Ελληνισμό

Η συμβολή της είναι πολλαπλή και πολυεπίπεδη.

Ενδεικτικά θα μπορούσα να αναφέρω ότι το έργο σας συμβάλλει :

• Στη διατήρηση και ενίσχυση της Αρκαδικής ταυτότητας και παράδοσης μεταξύ των Αρκάδων της διασποράς στις ΗΠΑ, με έμφαση στη γλώσσα, τον πολιτισμό και τις αξίες της Αρκαδίας.

• Στη στήριξη και προώθηση έργων στην Αρκαδία, με κυριότερο το Παναρκαδικό Νοσοκομείο Τρίπολης, για το οποίο η Ομοσπονδία συμβάλλει σε έργα επέκτασης, αναβάθμισης και εξοπλισμού, καθώς και στην παροχή υποτροφιών σε φοιτητές του Τμήματος Νοσηλευτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου

– Στην ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των Αρκάδων της Αμερικής και της γενέτειρας με τη διοργάνωση συνεδρίων, πολιτιστικών εκδηλώσεων και δράσεων αλληλεγγύης, ειδικά σε περιόδους κρίσεων ή εθνικών επετείων κλπ

Ο Δήμος Τρίπολης τα τελευταία χρόνια διανύει μία περίοδο ουσιαστικής εξέλιξης και ανάπτυξης, με στοχευμένες παρεμβάσεις που βελτιώνουν τις υποδομές σε κάθε γωνιά του Δήμου μας.

Υλοποιούμε έργα που ενισχύουν την ανθεκτικότητα του Δήμου μας, βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών και τονώνουν την τοπική οικονομία.

Παράλληλα ενισχύουμε την εξωστρέφεια του δήμου, ανοιγόμαστε στον κόσμο και προωθούμε την Τρίπολη παντού.

Στα πλαίσια αυτά η συνεργασία με τους Αρκάδες του εξωτερικού αποτελεί για εμάς, πολύτιμο κεφάλαιο.

Η αγάπη σας για τον τόπο, η στήριξή σας και οι ιδέες σας είναι δύναμη για την πρόοδο της Τρίπολης και της Αρκαδίας.

Η συνεργασία του Δήμου Τρίπολης με την Παναρκαδική Ομοσπονδία υπήρξε πάντα άριστη και εποικοδομητική.

Η σχέση χαρακτηρίζεται από αμοιβαία αναγνώριση, διαρκή επικοινωνία και κοινό στόχο :

την προβολή της Αρκαδίας, την ενίσχυση της τοπικής κοινωνίας και τη διατήρηση της πολιτιστικής ταυτότητας των Αρκάδων της διασποράς

Σας καλώ να συνεχίσετε να είστε πρεσβευτές του τόπου μας, να συμμετέχετε ενεργά στην κοινή προσπάθεια για μια Τρίπολη σύγχρονη, ανθρώπινη και δημιουργική.

Μέσα από τέτοιες συναντήσεις και συνέδρια, ενισχύουμε τη φωνή της Αρκαδίας διεθνώς και δημιουργούμε γέφυρες φιλίας και αλληλεγγύης.

Κλείνοντας θα μου επιτρέψετε να κάνω μία παρένθεση και να πω ότι χαίρομαι ιδιαίτερα γιατί βλέπω ότι τα τελευταία χρόνια, η Ομοσπονδία ανανεώνεται διοικητικά, εντάσσοντας νέους και γυναίκες στη διοίκηση, γεγονός που ενισχύει τη δυναμική και τη σύγχρονη προσέγγιση στη συνεργασία με τον Δήμο Τρίπολης

Σας ευχαριστώ θερμά για το έργο σας, για τη διαρκή στήριξη και την αγάπη σας προς την πατρίδα.

Εύχομαι καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου και προσβλέπω σε ακόμη στενότερη συνεργασία στο μέλλον.»