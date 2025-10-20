Συνελήφθη 34χρονος Πακιστανός για εμπορία ανθρώπων στη Λακωνία – Τι κατήγγειλε υπήκοος Νεπάλ

Υπήκοος Νεπάλ κατήγγειλε 34χρονο Πακιστανό για παράνομη παρακράτηση και εργασιακή εκμετάλλευση.

Πιο συγκεκριμένα χθες το απόγευμα ο καταγγέλλον προσήλθε στο ΑΤ της Τοπικής Κοινότητας Παντάνασσα ς και δήλωσε στις αρχές πως 34χρονος Πακιστανός, τον κρατούσε κλειδωμένο στην οικεία του και τον εξανάγκαζε σε αγροτική εργασία. Ο συλληφθείς όπως προέκυψε είχε στην εργασία του τρεις ακόμη αλλοδαπούς, έναν 26χρονο από την Ινδία, και δυο Νεπαλέζους 27 και 20 ετών, αντίστοιχα, τους οποίους επίσης εξανάγκαζε σε αγροτικές εργασίες χωρίς να τους αποδίδει το σχετικό αντίτιμο.

Πιο αναλυτικά, συνελήφθη έπειτα από καταγγελία, χθες (19.10.2025) το απόγευμα, σε τοπική κοινότητα του δήμου Μονεμβασίας, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βοιών, 34χρονος αλλοδαπός, σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για εμπορία ανθρώπων.

Ειδικότερα, σύμφωνα με καταγγελία 27χρονου αλλοδαπού, ο ανωτέρω τον παρακρατούσε παράνομα προκειμένου να τον εξαναγκάσει σε αγροτικές εργασίες.

Όπως προέκυψε από την προανάκριση, ο 34χρονος αλλοδαπός με απειλές, εξανάγκαζε σε εργασία χωρίς να τους αποδίδει το αντίτιμο της εργασίας τους και σε ακόμα -3- αλλοδαπούς ηλικίας 20, 26 και 29 ετών.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από το Αστυνομικό Τμήμα Βοιών, προκειμένου ταυτοποιηθούν τυχόν άγνωστοι συνεργοί.