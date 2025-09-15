Συνελήφθη 45χρονος στην Αίπεια για απόπειρα διάρρηξης και κατοχή ναρκωτικών

Λίγο μετά τις 4 το μεσημέρι, στην Τοπική Κοινότητα Αίπειας Μεσσηνίας, ένας 45χρονος εισήλθε σε προαύλιο χώρο οικοπέδου και προσπάθησε να διαρρήξει οικία.

Την ώρα που επιχειρούσε να παραβιάσει μπαλκονόπορτα, έγινε αντιληπτός από τον ένοικο, ο οποίος ειδοποίησε άμεσα την Αστυνομία. Ο δράστης, αντιλαμβανόμενος ότι εντοπίστηκε, τράπηκε σε φυγή, αλλά συνελήφθη λίγο αργότερα από αστυνομικούς που έσπευσαν στο σημείο.

Στην κατοχή του βρέθηκαν 27 ναρκωτικά δισκία και 0,7 γραμμάρια ηρωίνης.

