Συνελήφθη 60χρονος στην Τρίπολη με ποσότητα κάνναβης

Με ποσότητα κάνναβης και συσκευασίες της ναρκωτικής ουσίας εντοπίστηκε 60χρονος στην Τρίπολη και συνελήφθη.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (12.9.2025) το μεσημέρι, στην Τρίπολη, από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Τρίπολης, 60χρονος ημεδαπός, γιατί στην κατοχή του βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν, ποσότητα κάνναβης συνολικού βάρους -8,1- γραμμαρίων, -1- ζυγαριά, συσκευασίες για την συσκευασία ναρκωτικών ουσιών και κινητό τηλέφωνο, ως μέσο διευκόλυνσης τέλεσης αξιόποινων πράξεων. Επιπλέον, σε έρευνα που έγινε στην οικία του, βρέθηκαν -5- δενδρύλλια κάνναβης ύψους έως -1,60- εκατοστά, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.