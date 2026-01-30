Τελευταία Νέα
Συνελήφθη άνδρας στο Κιάτο μετά από καταγγελία για απειλή με όπλο σε υπεύθυνη καταστήματος

Στη σύλληψη 42χρονου προχώρησαν οι Αστυνομικές Αρχές στο Κιάτο, στην Κορινθία τις πρώτες πρωινές ώρες της 29ης Ιανουαρίου 2026, στο πλαίσιο διερεύνησης περιστατικού που φέρεται να έλαβε χώρα σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Όπως προέκυψε νωριτερα είχε εξυβρίσει και απειλήσει με όπλο την υπεύθυνη του καταστήματος.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Συνελήφθη, χθες (29.1.2026) τις πρώτες πρωινές ώρες, στο Κιάτο, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Σικυωνιών, σε συνεργασία με αστυνομικούς της Α1 Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (Ο.Π.Κ.Ε.) Κορινθίας, 42χρονος ημεδαπός, γιατί λίγο νωρίτερα κατόπιν διαφωνίας που είχε με 56χρονη ημεδαπή, προσωρινά υπεύθυνη σε κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος, την απείλησε με πιστόλι και την εξύβρισε. Ανωτέρω πιστόλι βρέθηκε και κατασχέθηκε.

