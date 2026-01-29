Στη… φάκα η συμμορία με τα ποδήλατα | Πάνω από 31.000 ευρώ η λεία | Συνελήφθησαν τρεις ρομά

Από το Αστικό ΚΤΕΛ, πρακτορεία τυχερών παιγνίων, μέχρι βουλκανιζατέρ είχαν βάλει στο στόχαστρο τα μέλη της συμμορίας με τα ποδήλατα, τρία εκ των οποίων συνελήφθησαν χθες από τις αρχές στην Καλαμάτα. Η λεία τους ξεπερνά τις 31 χιλιάδες ευρώ…

Δρούσαν στην ευρύτερη περιοχή της Καλαμάτας, κυρίως βραδινές ώρες, χρησιμοποιούσαν διαρρηκτικά εργαλεία και κάλυπταν τα πρόσωπά τους για να μην αποκαλυφθούν. Η δράση της εγκληματικής αυτής οργάνωσης την οποία στελέχωναν ρομά, ξεκίνησε από τις 11 Δεκεμβρίου με το πρώτο χρήματα να γίνεται σε μεταφορική εταιρεία και ολοκληρώθηκε περί τα τέλη Γενάρη με τελευταίο τους «σταθμό» ένα κατάστημα ρούχων στην Καλαμάτα. Χθες οι αστυνομικοί συνέλαβαν τρία εκ των τεσσάρων μελών (20, 23 και 24 ετών) ενώ έληξε το αυτόφωρο σε βάρος του 22χρονου συνεργού που παραμένει ασύλληπτος.

ΔΙΕΡΡΗΞΑΝ 17 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ

Το πρώτο χτύπημα έγινε στις 11 Δεκεμβρίου με την 4μελή συμμορία να «ανοίγει» τις εγκαταστάσεις μεταφορικής εταιρείας στα Ακοβίτικα. Από εκεί Αφαίρεσαν 2.000 ευρώ και το χρηματοκιβώτιο που περιείχε μέσα 10.000 ευρώ καθώς επίσης δυο συλλεκτικούς σουγιάδες.

Στις 15/12 βρέθηκαν στη Σπερχογεία όπου διέρρηξαν οινοποίο από το οποίο αφαίρεσαν 1.000 ευρώ και ένα αναμνηστικό μαχαίρι, από την Κρήτη.

Την ίδια βραδιά (15/12) μετέβησαν στο Ασπρόχωμα όπου «άνοιξαν» επιχείρηση κατασκευής φέρετρων αφαιρώντας φόρμες εργασίας και γάντια.

Δυο ημέρες αργότερα, στις 17/12 βρέθηκαν στην Καλαμάτα. Διέρρηξαν εταιρεία ταχυμεταφορών, που βρίσκεται σε κεντρικό σημείο της πόλης, και αφαίρεσαν 600 ευρώ.

Το ίδιο βράδυ (17/12) συνέχισαν τη δράση τους «χτυπώντας» πολυκατάστημα στην Καλαμάτα. Η λεία τους ήταν 1.400 ευρώ και ένα χρηματοκιβώτιο που περιείχε ποσό 4.000 ευρώ.

Επόμενος «σταθμός τους» στην Καλαμάτα, στις 19/12, ένα βουλκανιζατέρ. Από εκεί αφαίρεσαν ελαστικά αξίας 500 ευρώ. την ίδια βραδιά στο στόχαστρό τους μπήκε μια επιχείρηση μεταφορών, από που βρήκαν και πήραν 50 ευρώ και ακολούθως μετέβησαν στη Σπερχογεία, στη ΒΙΠΕ μπήκαν τις εγκαταστάσεις εταιρείας τροφίμων και αφαίρεσαν 500 ευρώ.

Στις 22 Δεκεμβρίου «άνοιξαν» λογιστικό γραφείο απ΄ όπου πήραν 30 ευρώ και στις 25/12 στην Καλαμάτα διέρρηξαν ιδιωτική μονάδα χρόνιας αιμοκάθαρσης αφαιρώντας χρηματοκιβώτιο το οποίο ήταν κενό περιεχομένου.

Την ίδια βραδιά, στην Καλαμάτα, διέρρηξαν κατάστημα καπνικών προϊόντων με λεία 2.000 ευρώ και πακέτα με τσιγάρα αξίας 6 χιλιάδων ευρώ. δέκατος τέταρτος σταθμός τους ένα φυσιοθεραπευτήριο στην Καλαμάτα απ’ όπου στις 25/12, πήραν 110 ευρώ.

Η δράση τους συνεχίστηκε στις 11 Ιανουαρίου στο Ασπρόχωμα, όπου διέρρηξαν επιχείρηση με βιολογικά προϊόντα αφαιρώντας 300 ευρώ και φορητούς ασυρμάτους αξίας 400 ευρώ. Επόμενος σταθμός τους ένα αρτοποιείο απ’ όπου στις 14/1 στην Καλαμάτα, αφαίρεσαν 2000 ευρώ. τρεις φορές «χτύπησαν» στις 27/1 στην Καλαμάτα.: τα γραφεία του Αστικού ΚΤΕΛ με λεία 200 ευρώ, ένα γυμναστήριο απ’ όπου πήραν 100 ευρώ και ένα κατάστημα πώλησης ρούχων αφαιρώντας από το ταμείο 283 ευρώ.

Είχαν επίσης κλέψει ΙΧ αγροτικό όχημα στις 5/1 από την περιοχή Λαιικα, στην Καλαμάτα, ένα δίκυκλο μοτοποδήλατο στις 16/12 επίσης στην Καλαμάτα και συνολικά είχαν αφαιρέσει 7 ποδήλατα από πυλωτές και άλλους χώρους.

ΤΡΕΙΣ ΑΠΟΠΕΙΡΕΣ

Τρεις ακόμη απόπειρες συμπληρώνουν τη δράση της συμμορίας με τα ποδήλατα. Στις 22 Ιανουαρίου διέρρηξαν κατάστημα αλυσίδας S/M επί της Αθηνών. Προσπάθησαν να αφαιρέσουν χρηματοκιβώτιο χωρίς να το καταφέρουν. Στις 31/12 μπήκαν σε πρακτορείο ΟΠΑΠ στην Καλαμάτα, αλλά δεν βρήκαν και αποχώρησαν και σε ένα πρακτορείο όπου ήχησε ο συναγερμός και τράπηκαν σε φυγή.

Η ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΛ.ΑΣ.

Εξαρθρώθηκε, μετά από ενδελεχή και εμπεριστατωμένη έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, εγκληματική συμμορία, τα μέλη της οποίας είχαν διαπράξει πλήθος κλοπών σε καταστήματα και επιχειρήσεις, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμάτας.

Για την εξάρθρωση της εγκληματικής οργάνωσης, πραγματοποιήθηκε χθες (28.1.2026), οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση, στην Καλαμάτα, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσής Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, όπου συνελήφθησαν -3- ημεδαποί, ηλικίας 20, 22 και 24 ετών, μέλη της εγκληματικής οργάνωσης.

Σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για εγκληματική οργάνωση-συμμορία, διακεκριμένες περιπτώσεις κλοπών και αποπειρών αυτών, η οποία περιλαμβάνει ακόμη -1- 22χρονο ημεδαπό, συνεργό τους.

Ειδικότερα, ύστερα από αστυνομική έρευνα που διεξήγαγε η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, αξιοποιώντας κατάλληλα και συνδυαστικά στοιχεία, προέκυψε ότι, από το μήνα Δεκέμβριο του έτους 2025 έως και τη σύλληψη τους, οι ανωτέρω συγκρότησαν εγκληματική οργάνωση με σκοπό την τέλεση κλοπών σε καταστήματα και επιχειρήσεις, δρώντας κυρίως νυχτερινές ώρες, στην ευρύτερη περιοχή του δήμου Καλαμάτας.

Πιο συγκεκριμένα, είχαν διαπράξει συνολικά -17- περιπτώσεις κλοπών και -3- περιπτώσεις αποπειρών κλοπών, σε καταστήματα και επιχειρήσεις, όπου αφαίρεσαν, χρηματικά ποσά και διάφορα αντικείμενα, καθώς και -9- περιπτώσεις κλοπών οχημάτων (Ι.Χ.Φ., δίκυκλο μοτοποδήλατο και ποδήλατα), αποκομίζοντας με αυτόν τον τρόπο παράνομο περιουσιακό όφελος, που ξεπερνά τις -31.000- ευρώ.

Τέλος, σε έρευνες που διενεργήθηκαν στις οικίες των συλληφθέντων, βρέθηκαν συνολικά και κατασχέθηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, είδη ένδυσης, γάντια και ρουχισμός απόκρυψης χαρακτηριστικών προσώπου.

Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν αρμοδίως, ενώ η αστυνομική έρευνα και το προανακριτικό έργο, συνεχίζονται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας, για την εξακρίβωση της τυχόν συμμετοχής τους σε διάπραξη και άλλων παρόμοιων αδικημάτων.

Το τελευταίο τους χτύπημα ήταν αυτό στο Αστικό ΚΤΕΛ Καλαμάτας