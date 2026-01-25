Τελευταία Νέα
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Συντάξεις Φεβρουαρίου 2026: Αυτή τη βδομάδα η καταβολή τους – Πως διαμορφώνονται τα ποσά

Αυξημένες κατά 2,4% θα είναι οι συντάξεις του Φεβρουαρίου που θα καταβληθούν αυτή τη βδομάδα, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του e-ΕΦΚΑ και με διαχωρισμό σε Μισθωτούς και Μη Μισθωτούς.

Η καταβολή των συντάξεων θα γίνει σε δύο κύρια κύματα, όπως προβλέπει ο e-ΕΦΚΑ.

Την Τετάρτη 28 Ιανουαρίου 2026 θα καταβληθούν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως ταμείων Μη Μισθωτών ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ,
  • οι κύριες συντάξεις που απονεμήθηκαν μετά τη σύσταση του e-ΕΦΚΑ, βάσει του ν. 4387/2016, μέσω του ΟΠΣ-ΕΦΚΑ (συνταξιούχοι Μισθωτοί και Μη Μισθωτοί από 1/1/2017 και μετά),
  • καθώς και όλες οι επικουρικές συντάξεις του ιδιωτικού τομέα, τόσο για Μισθωτούς όσο και για Μη Μισθωτούς.

Την Πέμπτη 29 Ιανουαρίου 2026 θα ακολουθήσουν:

  • οι κύριες συντάξεις των τέως Ταμείων Μισθωτών (ΙΚΑ-ΕΤΑΜ, τραπεζών, ΟΤΕ, ΔΕΗ, ΝΑΤ, ΕΤΑΤ, ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και λοιπών εντασσόμενων φορέων),
  • καθώς και οι κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου.

