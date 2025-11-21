Συντάξεις: Σε τροχιά πλήρους ψηφιοποίησης ο ΕΦΚΑ – Εντός μηνός η έκδοση από το καλοκαίρι του 2026

Στο 80% έχει φτάσει η ψηφιοποίηση των παλιών ενσήμων (53 εκατ. καρτέλες) στον ΕΦΚΑ και ο ασφαλιστικός φορέας θα είναι έτοιμος από το καλοκαίρι του 2026 να εκδίδει συντάξεις σε χρόνο -εξπρές, εντός διαστήματος ενός μήνα. Τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τις 41.737

Τα τελευταία έξι χρόνια σημειώνεται σημαντική επιτάχυνση στον χρόνο έκδοσης συντάξεων. Το 2019 απαιτούνταν κατά μέσο όρο 500 ημέρες για την έκδοση κύριας σύνταξης, ενώ σήμερα κατά μέσο όρο 42 ημέρες.

Οι συντάξεις

Τον Ιούνιο του 2025 ο συνολικός αριθμός εκκρεμών αιτήσεων για κύρια σύνταξη άγγιξε τις 41.737, ενώ οι ληξιπρόθεσμες αιτήσεις (αυτές που είναι εκκρεμείς πάνω από 90 ημέρες) άγγιξαν τις 19.346. Το πλήθος των αιτήσεων επικουρικής σύνταξης άγγιξε τον Ιούνιο τις 41.034, με τις 33.381 να είναι ληξιπρόθεσμες.

