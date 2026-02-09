Συντονισμός και χαρτογράφηση κοινωνικών αναγκών από την Περιφέρεια Πελοποννήσου στο επίκεντρο συνάντησης εργασίας στην Τρίπολη

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 4 Φεβρουαρίου στην Τρίπολη συνάντηση εργασίας που διοργανώθηκε από τη Συντονιστική Δομή Κοινωνικής Ένταξης της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, με τη συμμετοχή των Κέντρων Κοινότητας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης Περιφέρειας Πελοποννήσου» (Κωδ. ΟΠΣ/MIS 6005009), η οποία υλοποιείται μέσω του Πρόγραμμα Πελοπόννησος 2021-2027 και έχει ως βασικό στόχο την ενδυνάμωση του δικτύου των Κέντρων Κοινότητας και του Περιφερειακού Μηχανισμού Κοινωνικής Ένταξης, καθώς και την ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκόμενων φορέων.

Κατά τη διάρκεια των εργασιών πραγματοποιήθηκε χαρτογράφηση των κοινωνικών αναγκών στην Περιφέρεια Πελοποννήσου, ενώ παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα κοινωνικών ερευνών πεδίου που έλαβαν χώρα σε οκτώ περιοχές: Εξαμίλια, Καλαμάτα, Κόρινθο, Σπάρτη, Άργος, Μεγαλόπολη, Τρίπολη και Σκάλα Λακωνίας. Παράλληλα, τέθηκαν οι βάσεις για μια πιο στοχευμένη οργάνωση και προτυποποίηση των διαδικασιών που αφορούν τη λειτουργία των Κέντρων Κοινότητας, ενώ αναπτύχθηκε γόνιμη συζήτηση σχετικά με την τήρηση Μητρώου Ωφελουμένων και την αξιοποίηση των πληροφοριακών συστημάτων.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η Αντιπεριφερειάρχης Κοινωνικής Αλληλεγγύης & Αρωγής, η Προϊσταμένη της Γενικής Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, η Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, Αντιδήμαρχοι Κοινωνικής Πολιτικής και Πρόνοιας Δήμων της Περιφέρειας, Προϊστάμενοι Κοινωνικών Υπηρεσιών, καθώς και Συντονιστές και στελέχη των Κέντρων Κοινότητας.

Μέσα από το Περιφερειακό Παρατηρητήριο Κοινωνικής Ένταξης, η Περιφέρεια Πελοποννήσου ενισχύει τη συστηματική αποτύπωση των κοινωνικών δεδομένων και διαμορφώνει ένα πιο οργανωμένο και τεκμηριωμένο πλαίσιο άσκησης κοινωνικής πολιτικής, με στόχο την ουσιαστική και αποτελεσματική στήριξη των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων.