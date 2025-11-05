Τα 10 επαγγέλματα που θα μπορούσε να αντικαταστήσει η τεχνητή νοημοσύνη την επόμενη δεκαετία

Η Tεχνητή Nοημοσύνη εισέρχεται δυναμικά σε διάφορους κλάδους, φέρνοντας σημαντικές αλλαγές στις ζωές μας.

Και ενώ για κάποιους οι αλλαγές αυτές δημιουργούν νέες προοπτικές, ευκαιρίες και προκλήσεις για κάποιους άλλους οι αλλαγές αυτές μπορεί να είναι αρνητικά καταλυτικές.

Με λίγα λόγια η Τεχνητή Νοημοσύνη επαναπροσδιορίζει την αγορά εργασίας, εγείροντας αμφιβολίες για το μέλλον πολλών επαγγελμάτων.

Επαγγέλματα που απειλεί η Τεχνητή Νοημοσύνη

Μια μελέτη της Microsoft, που δημοσιεύτηκε από το GQ, αποκαλύπτει ότι ο αυτοματισμός που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη μεταμορφώνει ήδη τη φύση της απασχόλησης και προβλέπει ότι, κατά την επόμενη δεκαετία, πολλά επαγγέλματα θα υποστούν βαθιές αλλαγές ή θα αντικατασταθούν.

