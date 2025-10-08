Έρευνα OpenAI: Τα 44 επαγγέλματα που κινδυνεύουν περισσότερο από την τεχνητή νοημοσύνη

«Η αποστολή μας είναι να διασφαλίσουμε ότι η τεχνητή γενική νοημοσύνη (AGI) θα ωφελήσει ολόκληρη την ανθρωπότητα» αναφέρει η εταιρεία OpenAI. Στο πλαίσιο αυτής της αποστολής παρουσιάστηκε το GDPval: μια νέα αξιολόγηση σχεδιασμένη για να βοηθάει στην παρακολούθηση της απόδοσης των μοντέλων ΑΙ και άλλων μοντέλων σε πραγματικές εργασίες.

Η αξιολόγηση μοντέλων με βάση ρεαλιστικές επαγγελματικές εργασίες συνεισφέρει στο να κατανοήσουμε όχι μόνο την επίδοσή τους σε ελεγχόμενα περιβάλλοντα, αλλά και πώς μπορούν να υποστηρίξουν τους ανθρώπους στην καθημερινή τους εργασία.

Με τίτλο «Measuring the performance of our models on real-world tasks», το OpenAI αξιολόγησε 44 επαγγέλματα από τους εννέα πιο κερδοφόρους κλάδους της οικονομίας των ΗΠΑ και διαπίστωσε πως τα κορυφαία μοντέλα τεχνητής νοημοσύνης σήμερα πλησιάζουν ήδη την ποιότητα εργασίας που παράγουν επαγγελματίες του κλάδου.

Οι δουλειές που είναι πιο επιρρεπείς αυτοματοποίηση

Διευθυντές ιατρικών και υγειονομικών υπηρεσιών Επόπτες αστυνομικών και ντετέκτιβ Ελεγκτές κανονιστικής συμμόρφωσης Δικηγόροι Λογιστές και ελεγκτές Υπάλληλοι υποδοχής (concierges) Επόπτες πωλήσεων λιανεμπορίου Μοντέρ κινηματογράφου και βίντεο Πωλητές χρηματοοικονομικών προϊόντων, μετοχών και εμπορευμάτων Φαρμακοποιοί Επόπτες παραγωγής και λειτουργιών Διευθυντές διοικητικών υπηρεσιών Αναλυτές ειδήσεων, ρεπόρτερ και δημοσιογράφοι Υπάλληλοι γκισέ και ενοικιάσεων Διευθυντές συστημάτων πληροφορικής Εργαζόμενοι σε χώρους αναψυχής Γενικοί διευθυντές λειτουργιών Προγραμματιστές λογισμικού Ιδιωτικοί ντετέκτιβ και ερευνητές Αναλυτές επενδύσεων Παραγωγοί και σκηνοθέτες Επόπτες πωλήσεων (εκτός λιανεμπορίου) Αγοραστές και υπεύθυνοι προμηθειών Διευθυντές πωλήσεων Νοσηλευτές πρακτικής (nurse practitioners) Υπάλληλοι αποθήκης, παραλαβών και απογραφών Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης Προσωπικοί χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι Μεσίτες ακινήτων Πράκτορες πωλήσεων ακινήτων Τεχνικοί ήχου και βίντεο Διευθυντές χρηματοοικονομικών υπηρεσιών Κοινωνικοί λειτουργοί παιδιών, οικογένειας και σχολείων Επόπτες μη λιανικών πωλήσεων Υπάλληλοι παραγγελιών Επόπτες μηχανικών και τεχνικών υπηρεσιών Εγγεγραμμένοι νοσηλευτές Διευθυντές πληροφοριακών συστημάτων Επόπτες γραφείων και διοικητικής υποστήριξης Ειδικοί διαχείρισης έργων Βιομηχανικοί μηχανικοί Μηχανολόγοι μηχανικοί Διευθυντές πωλήσεων Εκπρόσωποι εξυπηρέτησης πελατών

ΠΗΓΗ ertnews.gr