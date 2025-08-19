Τα 4 βασικά σημεία της συνάντησης Τραμπ με Ζελένσκι στον Λευκό Οίκο – Απομακρύνεται το σενάριο κατάπαυσης του πυρός

Ως «επιφανειακή» χαρακτηρίζουν, κάποιοι αναλυτές, τη συνάντηση του Ντόναλντ Τραμπ με τον Βολοντίμιρ Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες, στον Λευκό Οίκο, το βράδυ της Δευτέρας (18.08.2025). Αν και η σύνοδος ολοκληρώθηκε σε καλό κλίμα, και συμφωνήθηκαν τα επόμενα βήματα με στόχο την ειρήνη στην Ουκρανία, καμία από τις 2 πλευρές δεν έκανε πίσω όσον αφορά τις κυρώσεις και την ανταλλαγή εδαφών.

Ο Ντόναλντ Τραμπ μετά την ολοκλήρωση των συνομιλιών, ενημέρωσε μέσω Truth Social πως το επόμενο διάστημα θα γίνει διμερής συνάντηση μεταξύ Βλαντιμίρ Πούτιν και Βολοντίμιρ Ζελένσκι και αμέσως μετά τριμερής όπου θα συμμετέχει και εκείνος.

Θέση δεν έχει πάρει ακόμη το Κρεμλίνο σχετικά με τα όσα ειπώθηκαν το βράδυ της Δευτέρας στον Λευκό Οίκο.

