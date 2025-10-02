Τα αυστηρά μηνύματα της Κοβέσι προς την ελληνική κυβέρνηση και οι «καυτές» πολιτικές εξελίξεις – Ο σχολιασμός του Σπύρου Γκουτζάνη (video)

Στο… ρυθμό της Ευρωπαίας Γενικής Εισαγγελέως κινήθηκε η επικαιρότητα κι όχι… άδικα μια και τα θέματα που έχουν ανοίξει στη χώρα μας είναι ουκ ολίγα. Και μπορεί η διαφθορά να μην είναι μόνο ελληνικό… θέμα, αλλά τα όσα είπε η κα Κοβέσι για την τραγωδία των Τεμπών και τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και για τα όσα σχετίζονται με την παρεμπόδιση του έργου της ελέω… άρθρου 86 ήχησαν δυνατά.

Σε αυτό λοιπόν το τοπίο και με τις εξελίξεις να είναι “καυτές” στο πολιτικό σκηνικό μια σειρά από ζητήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον. Μιλώντας για αυτά ο Σπύρος Γκουτζάνης σημείωσε πως η κυβερνητική πλειοψηφία ήταν αυτή που απέτρεψε την εξέταση υπουργών στο θέμα του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως και στο θέμα της σύμβασης 717. “Δεν είπε ότι η κυβέρνηση συγκαλύπτει είπε όμως ότι χρησιμοποιώντας το άρθρο 86 θα μπορούσε η κυβέρνηση να μην το κάνει και να μην αποφύγει τη διερεύνηση των υπουργών της”, ανέφερε ο γνωστός δημοσιογράφος για να συνεχίσει “εάν τώρα η κυβέρνηση κάνει πως δεν το καταλαβαίνει αυτό και κρύβεται πίσω από το άρθρο 86 τι να κάνουμε αυτή είναι η προπαγάνδα”.

Ο κ. Γκουτζάνης ακολούθως μίλησε και για τα… fake news και για τα σκηνικά που έγιναν στον Λευκό Οίκο και τη Νέα Υόρκη στα όσα έγιναν ως εικόνα για την εξωτερική μας πολιτική που τα χαρακτήρισε στο φόντο του άκυρου από την Τουρκία ως “φιάσκο” την ώρτα που ο Ερντογάν βγήκε ενισχυμένος και ο πρωθυπουργός της Ελλάδας συναντιόταν με τον πρόεδρο της Σιέρα Λεόνε. Την ίδια στιγμή η Τουρκία συμμετέχει μέσω του ιδιωτικού τομέα στο safe με την Ελλάδα να λέει τα… δικά της και με τον Σπύρο Γκουτζάνη να σημειώνει πως απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Μέσα σε αυτά και οι καθαρές αποστάσεις του Νίκου Δένδια (μετά το safe και) στο θέμα του Πάνου Ρούτσι που κινήθηκε στην ίδια γραμμή με τον Αντώνη Σαμαρά την “ώρα που η κυβερνητική γραμμή καλύπτεται πίσω από τη δικαιοσύνη, δήθεν… ότι η δικαιοσύνη αποφασίζει”.

Επίσης σχολιάστηκαν ιδιαίτερα τα όσα κυοφορούνται στο μεταβαλλόμενο πολιτικό σκηνικό με την κυβέρνηση να γνωρίζει πλέον τα πολύ χαμηλά δημοσκοπικά ποσοστά της και να εξανεμίζονται “το restart της ΔΕΘ δεν απέδωσε, δεν άλλαξαν το πολιτικό τοπίο, δεν άλλαξαν τη γνώμη των πολιτών” και πλέον να ενεργοποιούνται μια σειρά από σενάρια, από τον ανασχηματισμό, από την αλλαγή… εν κινήσει μέχρι και τις πρόωρες εκλογές.