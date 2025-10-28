Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους και σημαντικές πληρωμές φέρνει ο Νοέμβριος.

Ειδικότερα, δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.

– Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)

– Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ

Προϋποθέσεις:

– Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)

– Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου

-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά

Διαβάστε περισσότερα στο ρεπορτάζ του in.gr πατώντας εδώ