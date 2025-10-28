Τα επιδόματα που φέρνει ο Νοέμβριος – Οι προϋποθέσεις και οι δικαιούχοι

Επιδόματα για χιλιάδες δικαιούχους και σημαντικές πληρωμές φέρνει ο Νοέμβριος.
Ειδικότερα, δικαιούχοι ενοικιαστές θα λάβουν την επιστροφή ενός ενοικίου. Μπορούν να λάβουν επιστροφή ενοικίου για την κύρια ή τη φοιτητική τους κατοικία.
– Κύρια κατοικία: έως 800 ευρώ (+50 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο παιδί)
– Φοιτητική κατοικία: έως 800 ευρώ
Προϋποθέσεις:
– Δεν απαιτείται τροποποιητική δήλωση στο Ε1 (κωδ. 081)
– Υποχρεωτική υποβολή ηλεκτρονικού μισθωτηρίου
-Η πληρωμή του ενοικίου πρέπει να έχει γίνει ηλεκτρονικά
