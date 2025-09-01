Τα επιπλέον… χρήματα για το έργο Τζάνε – Καλαμάκι – Χρ. Λαμπρόπουλος «Ούτε έχει πληρωθεί, ούτε υπάρχει πρόθεση |Θα κλείσει με κάθε διαφάνεια και κάθε έλεγχο» (video)

Η υπόθεση που αφορά το έργο στην περιοχή Τζάνε – Καλαμάκι και την αποζημίωση που διεκδικεί ο ανάδοχος επανήλθε στο προσκήνιο, με αφορμή απόφαση του Πειθαρχικού Συμβουλίου και την τοποθέτηση του πρώην επικεφαλής της «Αγωνιστική Συνεργασία Πελοποννήσου» Θανάση Πετράκου. Ο κ. Πετράκος έθεσε θέμα σχετικά με αίτημα καταβολής αποζημίωσης, ωστόσο από την πλευρά της Περιφέρειας και δια στόματος του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη υπογραμμίστηκε ότι «Ούτε έχει πληρωθεί, ούτε υπάρχει καμία πρόθεση» να καταβληθεί σχετικό ποσό, καθώς όπως σημείωσε η απόφαση για την αποζημίωση είχε ήδη ανακληθεί προ 7ετίας.

«Κάνει λάθος ο κ. Πετράκος η συγκεκριμένη αποζημίωση δεν έχει πληρωθεί ποτέ. Την ανακαλέσαμε το 2019. Ούτε έχει πληρωθεί ούτε υπάρχει καμία πρόθεση»

Αναδεικνύοντας αντιφάσεις γύρω από τα οικονομικά στοιχεία καθώς «ο κ. Πετράκος μάλιστα αναφέρει 1,9 εκατομμύρια ευρώ ενώ ήταν 1,15» ο Χρήστος Λαμπρόπουλος, μιλώντας στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST διευκρίνισε σχετικά με τα 1,15 εκατ. ευρώ που ζήτησε η ανάδοχος εταιρεία για καθυστερήσεις με ευθύνη του δημοσίου ότι «έχει ληφθεί απόφαση από την οικοδομική επιτροπή από τον Αύγουστο του 2019 και ανακαλέστηκε. Έχει προσφύγει ο εργολάβος στο δικαστήριο αναμένουμε την απόφαση.

Με την υπόθεση να βρίσκεται στη δικαιοσύνη, στη συζήτηση και οι πειθαρχικές ευθύνες και οι κυρώσεις που επιβλήθηκαν σε εμπλεκόμενα πρόσωπα ο κ. Λαμπρόπουλος σημείωσε ότι «Το σκεπτικό έχει να κάνει με την διαχείριση του έργου» και πως τα πρόσωπα έχουν δικαίωμα να προσβάλουν τις ποινές. «Γνωρίζω ότι ο εν ενεργεία έχει ήδη προσβάλει. Ένα δείγμα ότι η απόφαση ορθώς ανεκλήθη».

«Σε κάθε περίπτωση το έργο δεν έχει ολοκληρωθεί. Έχει ταλαιπωρήσει πάρα πολύ την Περιφέρεια, έχει ξεκινήσει το 2013, προφανέστατα και έπρεπε να έχει τελειώσει έως τώρα», ενώ κλείνοντας, ο αναπληρωτής Περιφερειάρχης επανέλαβε πως η Περιφέρεια ακολουθεί αυστηρή στάση στα ζητήματα αποζημιώσεων «Είναι ένα έργο θα κλείσει με κάθε διαφάνεια και κάθε έλεγχο του τελευταίο ευρώ».