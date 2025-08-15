Τα “μέτωπα” στα μεγάλα έργα υποδομών στην Ελλάδα: Σε αρχικό στάδιο το Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη – Τα μεγάλα σιδηροδρομικά που εκτελούνται στην Πελοπόννησο

Mε την παράδοση των 65 από τα 75 χιλιόμετρα του Πάτρα-Πύργος, κλείνει μια μεγάλη εκκρεμότητα στα έργα υποδομής της χώρας. Η αιματοβαμμένη εθνική οδός Πατρών-Πύργου έχει τα τελευταία χρόνια σταματήσει να είναι ο δρόμος-καρμανιόλα, αλλά ο νέος αυτοκινητόδρομος δίνει πολλές νέες δυνατότητες στην περιοχή.

Γενικότερα στα μέτωπα στα μεγάλα έργα της χώρας, μπορούμε να παρατηρήσουμε ότι κλείνουν μια-μια εκκρεμότητες ετών και περνάμε σταδιακά σε μια νέα περίοδο στην οποία αλλάζει το τοπίο. Σήμερα υπό κατασκευή είναι ένα πολύ μεγάλο πρόγραμμα έργων που ξεπερνά τα 10 δισ. ευρώ.

Πρόκειται για έργα που θα τα βλέπουμε να ολοκληρώνονται σταδιακά και μέχρι το 2030-2032 θα έχουν ενταχθεί στην καθημερινότητα μας προσφέροντας νέες δυνατότητες και βελτιώνοντας τις μετακινήσεις και την ποιότητα ζωής γύρω μας.

Έργα Μετρό

Σήμερα στη χώρα εκτελούνται δύο έργα Μετρό. Η νέα γραμμή 4 του Μετρό της Αθήνας και ο νέος κλάδος του Μετρό Θεσσαλονίκης στην Καλαμαριά. Στην πρώτη περίπτωση το έργο για την 4η γραμμή είναι σε εξέλιξη με διάφορα θέματα που έχουν συντελέσει σε κάποιες καθυστερήσεις, τέτοιες που πλέον αναμένεται ένα νέο επικαιροποιημένο χρονοδιάγραμμα.

Αυτό σημαίνει πως από τα τέλη του 2029 που είναι μέχρι σήμερα θα κυλήσει αργότερα. Προς το παρόν δεν έχει γίνει γνωστή η εκτίμηση για το νέο χρόνο ολοκλήρωσης. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΑΒΑΞ-Ghella-Alstom.

Η νέα γραμμή προϋπολογισμού 1,8 δισ.ευρώ αφορά στην διαδρομή Άλσος Βεϊκου-Γουδή με 15 σταθμούς, υπεραυτόματα τρένα, θύρες στους σταθμούς και νέους αυτοματισμούς. Είναι το μεγαλύτερο εν λειτουργία αμιγώς δημόσιο έργο της χώρας.

Στη Θεσσαλονίκη μετράμε αντίστροφα για να μπορέσει να λειτουργήσει ο κλάδος της Καλαμαριάς. Ανάδοχος των έργων πολιτικού μηχανικού είναι η AKTOR ενώ ταυτόχρονα τρέχουν και άλλες 5 εργολαβίες.

Αν όλα κυλήσουν όπως πρέπει ο νέος κλάδος θα τεθεί σε λειτουργία στα τέλη Φεβρουαρίου 2026. Πριν γίνει αυτό, θα χρειαστεί η διακοπή λειτουργίας της βασικής γραμμής για ένα διάστημα που έχει εκτιμηθεί ως και ένα μήνα.

Η νέα γραμμή θα διαθέτει 5 σταθμούς και θα περνά και από το τμήμα Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός-25ης Μαρτίου για να στρίψει προς Μικρα. Είναι ένα έργο άνω των 600 εκατ. ευρώ. Αναθέτουσα αρχή και στα δύο έργα είναι η Ελληνικό Μετρό.

Έργα Οδικά

Εδώ έχουμε πλούσιο …ρεπορτόριο. Το σημαντικότερο project είναι ο ΒΟΑΚ. Σήμερα είναι υπό κατασκευή και τα τρία έργα από τα Χανιά μέχρι τον Άγιο Νικόλαο ενώ θα υπάρξει και επέκταση των έργων από το Χανιά μέχρι την Κίσσαμο.

Το συνολικό κόστος ξεπερνά τα 2,5 δισ. ευρώ και πιστεύεται ότι σήμερα είναι το μεγαλύτερο οδικό έργο στην Ευρώπη και το μεγαλύτερο έργο που εκτελείται γενικά στην Ελλάδα.

Ανάδοχοι είναι οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (Χανιά-Ηράκλειο-Χερσόνησος), ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ-AKTOR GROUP (Χερσόνησος-Νεάπολη) και AKTOR GROUP (Νεάπολη-Άγιος Νικόλαος). Με την ολοκλήρωση του να τοποθετείται σταδιακά μέχρι το 2030 έχουμε ακόμα πολύ μέλλον μπροστά μας για να το δούμε με τη νέα του μορφή που θα έχει δύο λωρίδες ανά κατεύθυνση και ΛΕΑ.

Άλλα μεγάλα οδικά έργα έχουμε αρκετά. Είναι μια ομάδα έργων-ΣΔΙΤ, όπως το Καλαμάτα-Πύλος-Μεθώνη που είναι η φυσική συνέχεια του Μορέα και το έχει αναλάβει η AKTOR GROUP. Οι εργασίες είναι σε αρχικό στάδιο με την πρόοδο να είναι ακόμα σε χαμηλά επίπεδα.

Επίσης το Flyover της Περιφερειακής Θεσσαλονίκης με ανάδοχο το σχήμα METKA-ABAΞ. Το έργο εδώ δείχνει να έχει γκαζώσει και αν δεν έχουμε κάποιο πισωγύρισμα, τότε αναμένεται να λειτουργήσει τον Μάιο του 2027.

Έχουμε ακόμα το έργο της Παράκαμψης Χαλκίδας με ανάδοχο την ΜΕΤΚΑ το οποίο ακόμα κινείται σε χαμηλά επίπεδα προόδου. Αντίθετα πιο γρήγορα τρέχει το έργο Μπράλος-Άμφισσα με ανάδοχο την ΑΒΑΞ όπου τα μέτωπα κατασκευής είναι σε πλήρη εξέλιξη και τρέχει. Τα δύο έργα εκτιμάται ότι θα λειτουργήσουν το 2029.

Έργα σιδηροδρομικά

Επίσης εδώ έχουμε αρκετά εν εξελίξει μέτωπα. Τα σημαντικότερα αφορούν τα έργα αποκατάστασης της γραμμής Αθήνας-Θεσσαλονίκης που καταστράφηκε από την κακοκαιρία Daniel και στη συνέχεια από την κακοκαιρία Elias.

Εκεί τρέχουν 3 συμβάσεις. Η σημαντικότερη με ανάδοχο την ΜΕΤΚΑ αφορά την αποκατάσταση της γραμμής Δομοκός-Λάρισα. Επίσης έχουμε ανάλογα έργα για τις περιφερειακές γραμμές Παλαιοφάρσαλος-Καλαμπάκα και Λάρισα-Βόλος. Σε αυτές τις δύο γραμμές έχουμε επίσης και έργα ηλεκτροκίνησης με αναδόχους τις ΑΒΑΞ και AKTOR GROUP. Τα έργα εκτιμάται πως θα ολοκληρωθούν το καλοκαίρι του 2026.

Στην Αθήνα έχουμε δύο εργολαβίες που είναι η Β` φάση ανάπτυξης του Κεντρικού Σιδηροδρομικού Σταθμού της Αθήνας και της Σήραγγας Σεπολίων. Ανάδοχος είναι η AKTOR GROUP. Εδώ δεν υπάρχει ακόμα σαφές χρονοδιάγραμμα.

Στην περιοχή της Πελοποννήσου έχουμε σε εκτέλεση δύο μεγάλα έργα. Το πρώτο είναι η ηλεκτροκίνηση από το Κιάτο μέχρι το Αίγιο και το δεύτερο είναι η επαναλειτουργία της γραμμής Αίγιο-Ρίο με νέα διπλή γραμμή, ηλεκτροκίνηση και σηματοδότηση αλλά και νέους σταθμούς. Ανάδοχο είναι το σχήμα ΤΕΡΝΑ-ΜΕΤΚΑ.

Επίσης έχουμε το έργο Θεσσαλονίκη-Ειδομένη με αντικείμενο την εγκατάσταση σηματοδότησης με ανάδοχο το σχήμα ΑΒΑΞ-ALSTOM.

