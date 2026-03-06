Τελευταία Νέα
«Τα νέα της Αρκαδίας»: Η αυτοψία στο Ίσαρι, τα νέα για το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό Φιλικών, η μάχη του Αστέρα – σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Θλίψη επικρατεί στην Αρκαδία για την απώλεια του Δημήτρη Τσιγκούνη. Ήταν επί 7 θητείες Δήμαρχος Λεωνιδίου και πρώτος Πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ. Στην ατζέντα της ημέρας, στην στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» και τρεις ακόμη σημαντικές ειδήσεις από την περιοχή, τις οποίες σχολίασε ο Μηνάς Αρτόπουλος, δημοσιογράφος του ΔΡ Τρίπολης. Η Αυτοψία από κλιμάκιο του ΕΑΓΜΕ στο Ίσαρι μετά τις τελευταίες καθιζήσεις, ο οριστικός ανάδοχος για το νέο Βρεφονηπιακό Σταθμό στην περιοχή Φιλικών και η συσπείρωση στην Τρίπολη για τον Αστέρα με ανοιχτό κάλεσμα του Κώστα Τζιούμη για τον αγώνα της Κυριακής.

