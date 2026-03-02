Τελευταία Νέα
ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ

«Τα νέα της Αρκαδίας»: Προφυλακίσεις για τη συμμορία ρομά στην Τρίπολη, ενίσχυση της Δημοτικής Αστυνομίας, απαντήσεις στη Βουλή για τις φυλακές στη Μεγαλόπολη- Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Οι προφυλακίσεις για τη συμμορία Ρομά που έλαβαν χώρα στην Τρίπολη βρέθηκαν  ψηλά στην ατζέντα της ενημέρωσης στη στήλη του κεντρικού ειδήσεων του BEST, «Τα νέα της Αρκαδίας» σε σχολιασμό του Μηνά Αρτόπουλου.

Στην επικαιρότητα της ημέρας και οι μεγάλες ζημιές από την κακοκαιρία που βρέθηκαν στο επίκεντρο διπλής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Γορτυνίας, καθώς και οι απαντήσεις που δόθηκαν στη Βουλή για τις νέες φυλακές στη Μεγαλόπολη από τον υφυπουργό Προστασίας του Πολίτη Γιάννη Λαμπρόπουλο μετά από ερώτημα του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου.

Επίσης, σχολιάστηκε η ενισχύεται η Δημοτική Αστυνομία και η ορκωμοσία νέων υπάλληλων στον Δήμο Τρίπολης, ενώ στην ατζέντα της ημέρας βρέθηκε και η αθλητική επικαιρότητα, με τις τελευταίες εξελίξεις στον αστέρα τρίπολης. Ο αρκαδικός σύλλογος βρίσκεται σε δεινή θέση και σε μια προσπάθεια αλλαγής, προχώρησε σε λύσεις συνεργασίας τόσο με τον προπονητή Μίλαν Ράσταβατς όσο και τον ποδοσφαιριστή, José Castaño Muñoz Pepe.

