«Τα νέα της Αρκαδίας»: Οι χλιαρές αντιδράσεις για τις εξελίξεις με το 11ο Σύνταγμα Πεζικού στη Τρίπολη, οι ανακοινώσεις για αναπλάσεις έργα οδοποιίας στη Γορτυνία (video)

Οι χλιαρές αντιδράσεις για τις εξελίξεις με το 11ο Σύνταγμα Πεζικού στη Τρίπολη στην επικαιρότητα της Παρασκευής, θέμα το οποίο σχολίασε ο δημοσιογράφος Μηνάς Αρτόπουλος στη στήλη «Τα νέα της Αρκαδίας» στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του BEST.

Στην ατζέντα της ημέρας και η τρίτη παράταση στο έργο ανάπλασης της κεντρικής οδού Τυρού με έντονες τοποθετήσεις να γίνονται στο Δημοτικό Συμβούλιο Νότιας Κυνουρίας, αλλά οι ανακοινώσεις για αναπλάσεις και έργα οδοποιίας σε χωριά της Γορτυνίας. Τέλος, ανακοινώθηκαν οι λεπτομέρειες για την κηδεία του Δημοσθένη Σωτηρόπουλου με τον μηνά Αρτόπουλο να αναφέρεται στην επιθυμία της οικογένειας.