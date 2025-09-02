Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, στην Τρίπολη, υπεγράφη η Προγραμματική Σύμβαση για την αποκατάσταση του Ιερού Ναού Αποστόλων Πέτρου και Παύλου στον Άγιο Πέτρο Κυνουρίας. Τη σύμβαση, στην οποία συμμετέχει και το Υπουργείο Πολιτισμού, υπέγραψαν ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός και ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Μαντινείας και Κυνουρίας κ.κ. Επιφάνιος, παρουσία του Αναπληρωτή Περιφερειάρχη Χρήστου Λαμπρόπουλου και του Αντιπεριφερειάρχη Π.Ε. Αρκαδίας Κώστα Μανδρώνη. Παράλληλα εγκαινιάστηκε την Δευτέρα o ανακαινισμένος χώρος της πλατείας στη Νεστάνη από τον δήμο Τρίπολης.

Σε ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Βόρειας Κυνουρίας τέθηκαν επί τάπητος τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετωπίζει το Αρκαδικό Χωριό, με κυριότερα την ύδρευση, την οδοποιία και τον δημοτικό φωτισμό. Οι κάτοικοι εξέφρασαν έντονη ανησυχία για την κατάσταση που επικρατεί.

Όσον αφορά τη νέα σχολική χρονιά που ξεκινά σε λίγες ημέρες εν όψει έκδοσης των οριστικών αποτελεσμάτων από την ΕΕΤΑΑ για τους δικαιούχους ή μη του προγράμματος, η έναρξη λειτουργίας-προσέλευση όλων των μαθητών των Παιδικών Σταθμών του Δήμου Τρίπολης για το σχολικό έτος 2025-2026, είναι στις 08-09-2025.