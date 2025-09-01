Τελευταία Νέα
ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΤΙΚΑ

Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Πρόβλημα θολότητας στο νερό παρουσιάστηκε τις τελευταίες ημέρες στη δεξαμενή της Τρίπολης, εξαιτίας βλάβης που σημειώθηκε στη γεώτρηση «Σάγκα». Η ΔΕΥΑΤ προχώρησε άμεσα σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες καθαρισμού, προκειμένου να αποκατασταθεί η ποιότητα του νερού. Παράλληλα θέματα που αφορούν την προσβασιμότητα και την ασφάλεια στο ανοιχτό θέατρο του Παραλίου Άστρους έθεσε ο δημοτικός σύμβουλος Πέτρος Χάρβαλος, κατά τη διάρκεια της ειδικής συνεδρίασης λογοδοσίας της δημοτικής αρχής Βόρειας Κυνουρίας. ενώ με ιδιαίτερη χαρά και συγκίνηση έγιναν τα εγκαίνια του νέου Εκθεσιακού – Συνεδριακού Κέντρου Πλατάνου, πρώην Αρχοντικό Ιατρού Μηνά Κούμανη.

