Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Τη Διοικήτρια του Παναρκαδικού Νοσοκομείου Τρίπολης, Εύη Παπαγεωργίου, υποδέχθηκε στην έδρα της Περιφέρειας στην Τρίπολη ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός. Στην πρώτη τους συνάντηση, μετά την ανάληψη των καθηκόντων της κας Παπαγεωργίου, αναπτύχθηκε μια ουσιαστική και εποικοδομητική συζήτηση για την πορεία και τις ανάγκες του Νοσοκομείου. Παράλληλα σύντομα θα λειτουργήσει ξανά ο ανελκυστήρας στον Μητροπολιτικό Ναό του Αγίου Βασιλείου. Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου έλαβε σημαντικές αποφάσεις για την Αρκαδία εγκρίνοντας σημαντικά έργα. Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας ενέκρινε την Β΄ Φάση του Επιχειρησιακού Προγράμματος 2024–2028 ενώ Με χαμόγελα και ευχές για μια καλή ποδοσφαιρική χρονιά η Αθλητική Ένωση Δημητσάνας πραγματοποίησε την καθιερωμένη τελετή Αγιασμού για την έναρξη της νέας αγωνιστικής περιόδου στο γήπεδο της Τρίπολης, παρουσία του Δημάρχου Γορτυνίας Ευστάθιου Κούλη και στελεχών της Διοίκησης.