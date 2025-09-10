Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Μεγάλη έλλειψη καταγράφεται στην αστυνομική δύναμη της Αρκαδίας καθώς από τα 70 κενά καλύφθηκαν μόνο 3. Επισκεύαστηκε το πεζοδρόμιο που βρίσκεται μπροστά από το 11ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, επί της οδού Ακαδημίας, το οποίο ήταν σε κακή κατάσταση, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του, ο Αντιδήμαρχος Καθημερινότητας του δήμου Τρίπολης κ. Βασίλης Κοττής. Παράλληλα έπεσαν οι υπογραφές για την κατασκευή έργου ύψους του Τυρού ενώ δύο σημαντικές αποφάσεις πάρθηκαν από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου για την Αρκαδία, οι οποίες αφορούν τον κόμβο “Πλάτσα” και έργα στο Ναό του Αγίου Πέτρου. Οι δήμοι Βόρειας και Νότιας Κυνουρίας θα αποκτήσουν Σταθμούς Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων.