Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σχεδόν το σύνολο των χωριών της Αρκαδίας πρόκειται να ωφεληθεί από ένα σημαντικό μέτρο που ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ): τη μείωση – και στη συνέχεια την πλήρη κατάργηση – της πληρωμής ΕΝΦΙΑ για την πρώτη κατοικία. Το μέτρο αφορά οικισμούς με πληθυσμό έως 1.500 κατοίκους, κάτι που καλύπτει περίπου 250 χωριά στην Αρκαδία. Το Εργατικό Κέντρο Αρκαδίας συμμετείχε δυναμικά στο συλλαλητήριο που πραγματοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη, δίνοντας το «παρών» στην κοινή κινητοποίηση που διοργάνωσαν η ΓΣΕΕ και το Εργατοϋπαλληλικό Κέντρο Θεσσαλονίκης. Παράλληλα ο Εμπορικός Σύλλογος Μεγαλόπολης ζητά από την κυβέρνηση να λάβει μέτρα για τις τοπικές επιχειρήσεις. Συγκίνηση και δέος τη στιγμή αφής της φλόγας στο Λύκαιο Όρος. Ο δήμος Τρίπολης βρίσκεται στο επίκεντρο των αθλητικών γεγονότων.