Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης επισκέφθηκε το 1ο Γυμνάσιο – Λύκειο και το 1ο Δημοτικό Σχολείο Τρίπολης, όπου πραγματοποιούνται εκτεταμένες εργασίες αναβάθμισης μέσω του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου». Στόχος των παρεμβάσεων είναι η δημιουργία σύγχρονων και ασφαλών σχολικών υποδομών. Οι εργασίες περιλαμβάνουν ανακαίνιση αιθουσών, βελτίωση προαυλίων, δημιουργία αθλητικών εγκαταστάσεων και αναβάθμιση υγειονομικών χώρων. Παράλληλα η Περιφέρεια Πελοποννήσου σχεδιάζει έργα ανάδειξης της περιοχής γύρω από τη λίμνη Λάδωνα. Το 9ο δημοτικό σχολείο Τρίπολης συμμετείχε σε παγκόσμιο Διαγωνισμό Εκπαιδευτικής Ρομποτικής στη Σλοβενία ενώ ολοκληρώθηκαν τα έργα στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης» με την εικόνα του γηπέδου του Αστέρα να είναι μαγική. Στο Κτήμα Τσιουλόγιαννη στο Παράλιο Άστρος πραγματοποιήθηκαν οι κληρώσεις των Πρωταθλημάτων Α΄ και Β΄ Κατηγορίας και του Κυπέλλου Αρκαδίας από την Arcadiasports. Τιμητικές διακρίσεις απονεμήθηκαν στον Χαρίλαο, για την προσφορά του στο Αρκαδικό ποδόσφαιρο, στους Α.Ο. Νεστάνης και Α.Ο. Νέων Τρίπολης με Κύπελλο Ήθους, καθώς και στους πρώτους σκόρερ της σεζόν 2024-25.