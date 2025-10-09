Tα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχωρά σε μία νέα, σημαντική επένδυση για τη βιώσιμη ανάπτυξη της Μεγαλόπολης, ανακοινώνοντας πρόσκληση συνολικού ύψους 6.402.000 ευρώ για έργα Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ), στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος «Πελοπόννησος 2021–2027». Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 9 Οκτωβρίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου, από τον Περιφερειάρχη Δημήτρη Πτωχό, παρουσία του Δημάρχου Μεγαλόπολης Κώστα Μιχόπουλου. Παράλληλα στο επίκεντρο της δημοτικής κόντρας στην Τρίπολη βρίσκονται οι αποφάσεις για το νερό. Ο Δήμος Τρίπολης ανακοίνωσε τη δημιουργία της εθελοντικής ομάδας “Volun Team Τρίπολης”, μιας νέας πρωτοβουλίας που έχει ως στόχο την ενίσχυση της κοινωνικής προσφοράς, την ενεργή συμμετοχή των πολιτών και τη στήριξη του έργου του Δήμου και της τοπικής κοινωνίας μέσα από οργανωμένες εθελοντικές δράσεις.