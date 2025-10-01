Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Διπλή απεργιακή συγκέντρωση και πορεία στην Τρίπολη πραγματοποιήθηκε σήμερα το πρωί με εργαζόμενους σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα να εναντιώνονται στο νέο εργασιακό νομοσχέδιο. Σημαντικές αποφάσεις ελήφθησαν για την Αρκαδία από την Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου. Παράλληλα o ήμαρχος Τρίπολης Κωνσταντίνος Τζιούμης υποδέχθηκε, την προηγούμενη Παρασκευή τη 10μελή διεθνή ομάδα του Startup Greece και συμμετέχοντες νέους από τρία προγράμματα («Digital Futures», «From Waste to Worth» «job shadowing» (παρακολούθησης εργασίας)) – οι οποίοι εκπροσωπούσαν την Ισπανία, την Κύπρο, τη Ρουμανία, τη Λιθουανία και τη Βόρεια Μακεδονία. Ο δήμαρχος καλωσόρισε την ομάδα και συζήτησε μαζί τους τις δημοτικές προτεραιότητες στην τοπική διακυβέρνηση, τις ευκαιρίες για τους νέους, την ψηφιακή εποχή και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Στην Τρίπολη υπεγράφη η σύμβαση για το έργο «Συντήρηση – Ασφαλτόστρωση Εθνικής Οδού Τρίπολης – Σπάρτης», συνολικού προϋπολογισμού 620.000 ευρώ.