Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Μια σημαντική εξέλιξη σημειώθηκε στην πολύκροτη υπόθεση των έργων στο λιμάνι του Παραλίου Άστρους, καθώς ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας δικαιώθηκε για την προσφυγή που είχε καταθέσει το 2016 ενάντια στην επιβολή προστίμου, το οποίο είχε επιβληθεί μετά από διαχειριστικό έλεγχο. Παράλληλα Συνδικάτα και Σωματεία πραγματοποίησαν απεργιακή συγκέντρωση στην πλατεία Πετρινού, στην Τρίπολη, εκφράζοντας μαχητικά την αντίθεσή τους στο κυβερνητικό εργασιακό νομοσχέδιο – τερατούργημα, το οποίο προβλέπει την κατάργηση του 13ώρου και την υποβάθμιση των εργασιακών δικαιωμάτων.

Ο Δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης και ο εκπρόσωπος του αναδόχου, κ. Αναστασόπουλος Νικόλαος, υπέγραψαν τη σύμβαση για το έργο που αφορά την κατασκευή και συντήρηση πεζοδρομίων στη Δ.Κ. Τρίπολης. Το έργο, συνολικού προϋπολογισμού μελέτης 100.000€, προβλέπει τη συντήρηση – ανακατασκευή υπαρχόντων πεζοδρομίων, την κατασκευή νέων, με στόχο την αποκατάσταση της βατότητάς τους, την διευκόλυνση της μετακίνησης των πολιτών και έρχεται ουσιαστικά να συμπληρώσει το έργο συντήρησης πεζοδρομίων που έχει ήδη ολοκληρωθεί, ενώ ανάλογες παρεμβάσεις θα συνεχιστούν και το επόμενο διάστημα.

Η υφαντική τέχνη των τσακώνικων κιλιμιών του Τυρού Αρκαδίας εντάχθηκε στο Εθνικό Ευρετήριο Άυλης Πολιτιστικής Κληρονομιάς της Ελλάδας, αναγνωρίζοντας τη σημασία της για τη διατήρηση της τσακώνικης παράδοσης και της τοπικής πολιτιστικής ταυτότητας.