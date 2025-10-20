Τελευταία Νέα
Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Αναστάτωση επικρατεί στην Αρκαδία για πιθανό λουκέτο καταστημάτων του ταχυδρομείου σε Δημητσάνα, Άστρος και Λεβίδι. Την ίδια στιγμή πένθος στην Εκκλησία για την εκδημία του 59χρονου Μακαριστού Αρχιμαδρίτη Ιουστίνου Τσαγκούρη.

Αυστηρές οδηγίες δίνει ο δήμος Τρίπολης στα καταστήματα για τα απορρίμματα καθώς προβλέπονται νέα πρόστιμα. Παράλληλα σε μια ιδιαίτερα συγκινητική και λαμπρή τελετή, που πραγματοποιήθηκε στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, ο Δήμος Τρίπολης τίμησε τον διεθνώς αναγνωρισμένο επιστήμονα, συγγραφέα και άνθρωπο του πνεύματος, κ. Χρίστο – Χαρίλαο Παπαδημητρίου, απονέμοντάς του τον τίτλο του Επίτιμου Δημότη Τρίπολης.

