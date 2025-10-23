Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Ο Δήμος Τρίπολης προχωρά στην πλήρη αναδιαμόρφωση της Πλατείας Κολοκοτρώνη, με στόχο τη λειτουργική και αισθητική αναβάθμιση του δημόσιου χώρου. Το έργο, που εγκαινιάζεται με την υπογραφή της σύμβασης από τον Δήμαρχο Κώστα Τζιούμη, περιλαμβάνει ανακατασκευή πεζοδρομίων, ενίσχυση φωτισμού, φύτευση τουλάχιστον 50 μεγάλων δέντρων και βελτίωση της προσβασιμότητας για όλους τους πολίτες. Με την ολοκλήρωση της ανάπλασης, η πλατεία αναμένεται να γίνει ένας ζωντανός, ασφαλής και φιλόξενος χώρος για κατοίκους και επισκέπτες, συμβάλλοντας στη βελτίωση της ποιότητας ζωής στην Τρίπολη.

Η Περιφερειακή Επιτροπή Πελοποννήσου ενέκρινε σημαντικά έργα για την Αρκαδία, μεταξύ των οποίων αντιπλημμυρικές παρεμβάσεις σε ρέματα και ποτάμια, η 4η τροποποίηση τεχνικών προγραμμάτων 2025 και η κατασκευή τοίχου πόδος στην επαρχιακή οδό Άστρος–Λεωνίδιο. Τα έργα προϋπολογισμού άνω των 440.000€ στοχεύουν στη βελτίωση της ασφάλειας και των υποδομών της περιοχής.

Ο Δήμος Τρίπολης διοργάνωσε την Τετάρτη 22 Οκτωβρίου 2025, στο Μαλλιαροπούλειο Θέατρο, εκδήλωση για την υπό εκπόνηση μελέτη του Τοπικού Πολεοδομικού Σχεδίου. Οι μελετητές παρουσίασαν τα Εναλλακτικά Σενάρια Χωρικής Οργάνωσης του πρώτου σταδίου της μελέτης, που εντάσσεται στο πρόγραμμα πολεοδομικών μεταρρυθμίσεων «Κωνσταντίνος Δοξιάδης» και χρηματοδοτείται από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας.

Ο ASTERAS AKTOR παρουσίασε το νέο λεωφορείο της ομάδας στην Τρίπολη, με το σήμα Tiger και το λογότυπο της ομάδας να δεσπόζουν. Φίλαθλοι και ποδοσφαιριστές το υποδέχθηκαν στο «Θεόδωρος Κολοκοτρώνης», ευχόμενοι να είναι καλοτάξιδο και γεμάτο επιτυχίες.