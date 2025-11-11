Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Το θέμα της υποβάθμισης του 11ου Συντάγματος Πεζικού Τρίπολης έθεσε στη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου ο δημοτικός σύμβουλος Σωτήρης Παπαδημητρίου. Ο κ. Παπαδημητρίου τόνισε ότι η Τρίπολη έχει οριστεί ως κέντρο της Πελοποννήσου για την Πολιτική Προστασία και υπογράμμισε πως «δεν νοείται η Καλαμάτα να εξυπηρετεί περισσότερο και όχι η Τρίπολη». Παράλληλα, πρότεινε τη διοργάνωση διαπαραταξιακής συνάντησης με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, με τη συμμετοχή και των βουλευτών της Αρκαδίας, προκειμένου να συζητηθεί το ζήτημα. Ο δήμαρχος Τρίπολης Κώστας Τζιούμης δήλωσε ότι δεν έχει καμία αντίρρηση να πραγματοποιηθεί η συνάντηση.Στην ίδια συνεδρίαση, ο αρχηγός της αντιπολίτευσης Θανάσης Χριστογιαννόπουλος ζήτησε την πηγή χρηματοδότησης για τις φυλακές Μεγαλόπολης, καθώς και το ΦΕΚ που επικαλέστηκε σε πρόσφατη συνέντευξή του ο δήμαρχος Μεγαλόπολης.

Την ίδια στιγμή εκατοντάδες χωριά της Αρκαδίας παραμένουν χωρίς τηλεοπτικό σήμα με το θέμα να φτάνει μέχρι την Βουλή. Εικόνες ντροπής στην Κυνουρία με χιλιάδες τόνους απορριμμάτων να καταλήγουν στην κοίτη και τις όχθες του ποταμού Τάνου.