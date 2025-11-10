Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Σοβαρά προβλήματα προκάλεσε η έντονη κακοκαιρία που έπληξε τη Μεγαλόπολη από τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας . Με απόφαση του Δήμου, τα σχολεία παρέμειναν κλειστά για λόγους ασφαλείας μαθητών και εκπαιδευτικών. Σύμφωνα με τον δήμαρχο Μεγαλόπολης, Κώστα Μιχόπουλο, πλημμύρισαν υπόγεια κατοικιών και καταστημάτων, ενώ σημειώθηκαν εκτεταμένες ζημιές σε δημόσιες υποδομές και ιδιωτικές περιουσίες. Επτά χωριά της περιοχής παραμένουν αποκλεισμένα, καθώς φερτά υλικά έχουν φράξει το γεφύρι της Θωκνίας. Παράλληλα το λιγνιτόσημο (ΕΑΠ) βρέθηκε στο επίκεντρο συζήτησης στο περιφερειακό συμβούλιο. Με μαζική συμμετοχή πραγματοποιήθηκε την Κυριακή 9 Νοεμβρίου το συλλαλητήριο στον Κοσμά Αρκαδίας ενάντια στην εγκατάσταση ανεμογεννητριών γύρω από το χωριό. Κάτοικοι, φορείς και εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης ένωσαν τη φωνή τους, στέλνοντας ξεκάθαρο μήνυμα: “Ο Πάρνωνας δεν πωλείται — προστατεύεται”. Με τρία μετάλλια ολοκληρώθηκε το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Παγκρατίου Αθλήματος για τους Αετούς Γορτυνίας. Η Σοφία Καζά κατέκτησε δύο χρυσά μετάλλια, ενώ η Αθανασία Καρβέλα ανέβηκε επίσης στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου. Την επιτυχία της ομάδας συμπλήρωσε η Θεώνη Συριοπούλου με ένα ασημένιο μετάλλιο.