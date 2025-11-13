Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Με απόφαση του Γενικού Γραμματέα Πολιτικής Προστασίας ο Δήμος Μεγαλόπολης κηρύχθηκε σε κατάσταση Έκτακτης Ανάγκης Πολιτικής Προστασίας. Η απόφαση ελήφθη προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι συνέπειες των πρόσφατων έντονων φαινομένων που προκάλεσαν σοβαρά προβλήματα σε υποδομές και κατοίκους της περιοχής.

Στην Πλατεία Πετρινού της Τρίπολης, πραγματοποιήθηκε Περιφερειακή Συγκέντρωση Σωματείων και Συλλόγων Συνταξιούχων από όλη την Πελοπόννησο. Οι εκπρόσωποι των συνταξιουχικών σωματείων κάλεσαν τους συνταξιούχους να αντισταθούν στις αντιασφαλιστικές και αντισυνταξιοδοτικές πολιτικές, δίνοντας αγωνιστική απάντηση στην πολιτική λιτότητας και τη λεηλασία μισθών και συντάξεων που, όπως υπογράμμισαν, εφαρμόζει η κυβέρνηση.

Μετά την επιτυχημένη συγκέντρωση στον Κοσμά ενάντια στην επέλαση των επιχειρηματικών ομίλων ΑΠΕ στον κεντρικό Πάρνωνα, κλιμάκιο της Επιτροπής Αγώνα περιόδευσε στα Πελετά, επιθεωρώντας τα έργα που υλοποιούνται στην περιοχή.

Ο Δήμος Τρίπολης ολοκλήρωσε έργα τσιμεντόστρωσης σε πέντε τοπικές κοινότητες – Πικέρνι, Τσελεπάκου, Κανδήλα, Αρτεμίσιο και Μαντέικα – βελτιώνοντας την προσβασιμότητα και την καθημερινότητα των κατοίκων.

Ο Δήμος Βόρειας Κυνουρίας εγκαινίασε το νέο φωτοβολταϊκό πάρκο, τη μεγαλύτερη επένδυση που έχει πραγματοποιηθεί ποτέ από τον δήμο. Η παραγωγή ενέργειας θα συμβάλλει σε σημαντική εξοικονόμηση πόρων, οδηγώντας τον δήμο πιο κοντά στην ενεργειακή αυτάρκεια και τη βιώσιμη ανάπτυξη.