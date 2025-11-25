Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Πολλά τα ζητήματα που αφορούν στην Αρκαδία. Η Περιφερειακή Επιτροπή της Περιφέρειας Πελοποννήσου ενέκρινε τρεις παρεμβάσεις για τον νομό, όπως τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης με την Αναπτυξιακή Αρκαδίας για τις μελέτες απομάκρυνσης αμιαντοσκεπών στη Μεγαλόπολη, την παράταση προθεσμίας στο έργο ολοκλήρωσης του γηπέδου της ΕΠΣ Αρκαδίας στη Νεστάνη και την 1η τροποποίηση της σύμβασης για τη Β’ φάση ενεργειακής αναβάθμισης του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, προϋπολογισμού 4,9 εκατ. ευρώ.

Την ίδια στιγμή άγονος κατέληξε ο διαγωνισμός για τα μονοπάτια στη Βόρεια Κυνουρία και θα γίνει επαναπροκήρυξη του έργου. Παράλληλα προς επιβολή νέου περιβαλλοντικού τέλους χρήσης νερού από το 2025 κινείται ο δήμος Νότιας Κυνουρίας ενώ ανατριχήλα προκαλεί η είδηση ότι βρήκαν σκύλο ζωντανό μέσα σε τσουβάλι πεταμένο σε κάδο σκουπιδιών στη Μεγαλόπολη.