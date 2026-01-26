Τελευταία Νέα
Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Στο επίκεντρο της διπλής συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης βρέθηκε η έγκριση του προϋπολογισμού για το 2026 με την αντιπολίτευση να σκεί κριτική στην δημοτική αρχή μιλώντας για ημιτελή έργα. Από την πλευρά του ο Κλωστας Τζιούμης έκανε λάθος για ρητορική αντίφασης σε αυτά που υποστηρίζει η αντιπολίτευση.

Την Κυριακή πραγματοποιήθηκε η ένωση του μπλόκου της ΒΙ.ΠΕ. με το μπλόκο του Κοσμά Αρκαδίας, με τη συμμετοχή του ΕΟΣ Τρίπολης, στέλνοντας μήνυμα κοινής δράσης απέναντι στην περιβαλλοντική καταστροφή που προκαλείται στο όνομα της «πράσινης ανάπτυξης».
Αγρότες, πολίτες και συλλογικότητες εξέφρασαν την έντονη ανησυχία τους για την εγκατάσταση ανεμογεννητριών σε ορεινές και δασικές περιοχές, κάνοντας λόγο για σοβαρές επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον και στις τοπικές κοινωνίες.

Παράλληλα το Τοπικό Συμβούλιο Παραλίου Άστρους ζήτησε την απαγόρευση πρόσβασης στο Παλιό Λιμάνι και στο Ανοιχτό Θέατρο, λόγω επικινδυνότητας που προέκυψε από την τελευταία θαλασσοταραχή, καθώς και την αστυνόμευση της απαγόρευσης.

