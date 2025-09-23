Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Πολλά τα θέματα που προκύπτουν από την συνεδρίαση του δημοτικού συμβουλίου Τρίπολης με τις πιο σημαντικά ζητήματα να αφορούν τη νέα παράταση για τα έργα στο κλειστό κολυμβητήριο αλλά και ο προβληματισμός που έχει προκύψει για την υποβαθμισμένη εκπροσώπηση από την κυβέρνηση στις επετειακές εκδηλώσεις για τα 204 χρόνια από την Άλωση της Τριπολιτσάς. Επίσης στο επίκεντρο βρέθηκαν τα προβλήματα με τα αδέσποτα ζώα στα χωριά. Παράλληλα εγκρίθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης για την ενεργειακή αναβάθμιση του Παναρκαδικού Νοσοκομείου, με το έργο μπαίνει πλέον στη φάση του διαγωνισμού. Από την άλλη μεγάλη είναι η απογοήτευση για τα κενά στην αστυνομία με τους αρμοδίους να μην έχουν πει λέξη.