Χρησιδάνεια για την στέγαση συλλόγων από τον δήμο Καλαμάτας

Στην υπογραφή ανανέωσης χρησιδανείων για τη στέγαση συλλόγων προχώρησε την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου 2026 ο Δήμαρχος Καλαμάτας Θανάσης Βασιλόπουλος, παρουσία του εντεταλμένου δημοτικού συμβούλου για τα θέματα περιουσίας Γιώργου Φάβα και εκπροσώπων των συλλόγων.

Συγκεκριμένα υπεγράφησαν οι ανανεώσεις των χρησιδανείων με την Ένωση Φίλων Μουσικής Καλαμάτας «ΑΡΜΟΝΙΑ» και τον Μουσικό Όμιλο Καλαμάτας «ΟΡΦΕΥΣ» για τους χώρους που μέχρι σήμερα του φιλοξενούν στο κεντρικό Σταθμό του ΟΣΕ. Υπεγράφη, επίσης, χρησιδάνειο με τον Πολιτιστικό Σύλλογο Αντικαλάμου «Η ΑΓΙΑ ΜΑΡΙΝΑ», προκειμένου να έχει άνευ ανταλλάγματος τη χρήση της δεύτερης αίθουσας του Κοινοτικού Γραφείου Αντικαλάμου με σκοπό τη κάλυψη των στεγαστικών αναγκών και την ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του Συλλόγου.