Ξυλόκαστρο | Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου Δημήτρης Πτωχός στις εκδηλώσεις για τον εορτασμό του Αγίου Βλασίου

Με εκκλησιαστική λαμπρότητα και τη συμμετοχή πλήθους πιστών εορτάστηκε στο Ξυλόκαστρο ο πολιούχος της πόλης, Άγιος Βλάσιος, παρουσία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού.

Ο Περιφερειάρχης παρέστη στην Πανηγυρική Αρχιερατική Θεία Λειτουργία που τελέστηκε στον Ιερό Ναό Αγίου Βλασίου, χοροστατούντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κορίνθου κ.κ. Παύλου, τιμώντας τη μεγάλη θρησκευτική εορτή της τοπικής κοινωνίας.

Ακολούθησε η λιτάνευση της Σεπτής και Θαυματουργής Εικόνας του Αγίου στις κεντρικές οδούς της πόλης, με τη συμμετοχή της Φιλαρμονικής Ξυλοκάστρου, της Φιλαρμονικής Δερβενίου, του Σώματος Ελληνικού Οδηγισμού, του ιερού κλήρου, των τοπικών αρχών, Βουλευτών, Αντιπεριφερειαρχών, Περιφερειακών Συμβούλων, Δημάρχου και πλήθους κόσμου. Η πομπή κατέληξε και πάλι στον Ιερό Ναό, μέσα σε κλίμα κατάνυξης.

Ο Περιφερειάρχης αντάλλαξε ευχές με τους κατοίκους και τους εκπροσώπους των φορέων, επισημαίνοντας τη σημασία στήριξης των τοπικών κοινωνιών και της διατήρησης των παραδόσεων που συνθέτουν την πολιτισμική φυσιογνωμία της Πελοποννήσου.