Τα Νέα της Αρκαδίας – Σχολιάζει ο Μηνάς Αρτόπουλος (video)

Προληπτική άσκηση μερικής εκκένωσης πραγματοποιήθηκε στο Παναρκαδικό νοσοκομείο Τρίπολης με σκοπό να διαπιστωθεί η επιχιρησιακλή ετοιμότητα σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης, όπως η πρόκληση μιας πυρκαγιάς. Παράλληλα στο επίκεντρο της συνεδρίασης του δημοτικού συμβουλίου Γορτυνίας βρέθηκε η δημοτική ακίνητη περιουσία.

Η δημιουργία Μητρώου Νέων με στόχο τη συγκρότηση Δημοτικού Συμβουλίου Νέων αποφασίστηκε ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμος Τρίπολης την Πέμπτη 26 Φεβρουαρίου 2026. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά, η προώθηση δράσεων κοινωνικού, πολιτιστικού και περιβαλλοντικού χαρακτήρα και η δημιουργία διαύλου επικοινωνίας μεταξύ της νεολαίας και της τοπικής αυτοδιοίκησης.