Περιφέρεια Πελοποννήσου – Kids Save Lives | Χάρτης Απινιδωτών, πρόληψη και εκπαίδευση πολιτών για την προστασία της ανθρώπινης ζωής

Την Πέμπτη 5 Μαρτίου, στην έδρα της Περιφέρειας Πελοποννήσου στην Τρίπολη, υπεγράφη, με πρωτοβουλία του Περιφερειάρχη Πελοποννήσου Δημήτρη Πτωχού, το Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Πελοποννήσου και της Ελληνικής Ανθρωπιστικής Οργάνωσης “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές”, με στόχο την ενίσχυση της πρόληψης και της δημόσιας υγείας στην περιοχή.

Η συνεργασία αφορά, μεταξύ άλλων, τη δημιουργία του Χάρτη Απινιδωτών της Περιφέρειας Πελοποννήσου, την πλήρη χαρτογράφηση και καταγραφή των διαθέσιμων απινιδωτών (AED), καθώς και την ενίσχυση της ετοιμότητας των πολιτών μέσω εκπαιδεύσεων στην Καρδιοπνευμονική Αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) και στη χρήση απινιδωτή. Στόχος είναι η διαμόρφωση ενός οργανωμένου δικτύου άμεσης ανταπόκρισης, που θα μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στη διάσωση ανθρώπινων ζωών σε περιστατικά καρδιακής ανακοπής.

Κατά τη διάρκεια της τελετής, ο Αναπληρωτής Περιφερειάρχης Πελοποννήσου, Χρήστος Λαμπρόπουλος, αναφέρθηκε στη σημασία της πρόληψης και της συνεργασίας με οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της δημόσιας υγείας, επισημαίνοντας ότι η Περιφέρεια Πελοποννήσου επιδιώκει να αναπτύσσει πρωτοβουλίες που ενισχύουν την ασφάλεια και την προστασία της ανθρώπινης ζωής.

Με τη σειρά του, ο Αντιπεριφερειάρχης Δημόσιας Υγείας, Χρυσοβαλάντης Μέλλος, σημείωσε ότι η πρωτοβουλία αυτή αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου δικτύου απινιδωτών στην Πελοπόννησο, υπογραμμίζοντας παράλληλα τη σημασία της εκπαίδευσης των πολιτών ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν άμεσα σε κρίσιμες στιγμές.

Από την πλευρά του οργανισμού, ο Πρόεδρος και Ιδρυτής της “Kids Save Lives – Τα Παιδιά Σώζουν Ζωές”, Αναστάσης Στεφανάκης, παρουσίασε τους στόχους και τις δράσεις της οργάνωσης, αναδεικνύοντας τη σημασία της εκπαίδευσης στην παροχή πρώτων βοηθειών και της ευρύτερης ενεργοποίησης της κοινωνίας στην αντιμετώπιση περιστατικών καρδιακής ανακοπής.

Ακολούθησε παρουσίαση με τεχνικά στοιχεία, από τον διευθυντή εκπαίδευσης BLS, Φώτη Μπερδέκλη, και πληροφορίες για την ανάπτυξη του Χάρτη Απινιδωτών μέσω εφαρμογής, ενώ η διαδικασία ολοκληρώθηκε με την υπογραφή του Μνημονίου Συνεργασίας, το οποίο αναμένεται να συμβάλει στην ανάπτυξη ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού πλαισίου πρόληψης και άμεσης ανταπόκρισης σε επείγοντα περιστατικά.

Η τελετή πραγματοποιήθηκε παρουσία της Γενικής Διευθύντριας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Κανέλλας Καράμπελα, και του Διευθυντή Δημόσιας Υγείας της Περιφέρειας Πελοποννήσου, Σωτήρη Καμαρινόπουλου.

Παρόντες ήταν επίσης ο Δήμαρχος Γορτυνίας, Ευστάθιος Κούλης, η Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πρόνοιας και Αλληλεγγύης του Δήμου Τρίπολης, ιατρός Κλειώ Κορώνη, καθώς και ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αρκαδίας, Βασίλης Ψυχογυιός.