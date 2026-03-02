«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΜΕΓΑΛΕΙΩΔΕΣ ΣΥΛΛΑΛΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΑ ΤΕΜΠΗ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗ ΖΗΤΟΥΝ ΟΙ ΠΟΛΙΤΕΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ ΠΑΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥ «OΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΠΟΡΟΥΜΕ»
ΕΞΙΧΝΙΑΣΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΑΠΑΤΗΣ ΚΑΙ ΚΛΟΠΩΝ
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ Β΄ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΗΜΕΡΑΣ ΦΙΛΑΘΛΟΥ
ΣΠΑΡΤΗ: 1η EΚΘΕΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ EΜΦΥΛΗΣ ΒΙΑΣ ΣΤΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ