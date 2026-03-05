Χρυσή Αυγή: Την ερχόμενη εβδομάδα η απόφαση του Εφετείου για ποινές και τυχόν ελαφρυντικά

Την αναγνώριση τριών ελαφρυντικών ζήτησε σήμερα η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου στη δίκη της Χρυσής Αυγής στο Εφετείο.

Συγκεκριμένα, η υπεράσπιση του Νίκου Μιχαλολιάκου, ζήτησε να αναγνωριστεί στον εντολέα της πρότερος σύννομος βίος, καλή συμπεριφορά μετά την πράξη και εύλογος χρόνος διάρκειας της δίκης. Όπως ανέφερε ο συνήγορος του Ν. Μιχαλολιάκου, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος «είναι ο πιο βασανισμένος από αυτή την διαδικασία και διήγε ζωή κρυστάλλινη καθαρή , διαυγή από τότε που γεννήθηκε μέχρι σήμερα».

Πάντως, η απόφαση που θα λάβει το Εφετείο επί των ελαφρυντικών έχει ιδιαίτερη σημασία για συγκεκριμένους κατηγορούμενους που ενδέχεται είτε να επιστρέψουν στην φυλακή είτε να οδηγηθούν για πρώτη φορά σε αυτή.

Συγεκριμένα, προκειται για 12 καταδικασθέντες που κινδυνεύουν να καταδικαστούν σε ποινές μεγαλύτερες από τις πρωτόδικες , αν τώρα το Εφετείο αποδεχθεί την έφεση που είχε ασκήσει κατα της πρωτόδικης απόφασης ο εισαγγελέας Εφετών Στ. Κωσταρέλλος, ο οποίος ζητεί αύξηση ποινών για τους επτά καταδικασθέντες της ηγετικής ομάδας της Χρυσής Αυγής και τους πέντε καταδικασθέντες για την απόπειρα ανθρωποκτονίας σε βάρος του Αιγύπτιου αλιεργάτη.

