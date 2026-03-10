«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΑΒΑΚΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: ΛΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΙΝΕΒΥΠ ΣΤΟΝ ΜΥΣΤΡΑ
Ο ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ ΝΔ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Ν. ΚΡΗΤΙΚΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΝΕΕΣ ΔΟΜΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ «ΟΧΙ» ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΤΗΝ ΕΜΦΥΛΗ ΒΙΑ
ΒΡΑΒΕΥΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ 3ου ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ ΣΕ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ
ΣΕ ΤΡΟΧΙΑ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΚΑΠΗ ΣΤΙΣ ΚΑΡΥΕΣ
ΗΧΗΡΟ ΜΗΝΥΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ BULLYING ΑΠΟ ΤΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΠΑΡΤΗΣ