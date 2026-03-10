Μέχρι 15 Μαρτίου οι αιτήσεις για το πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων: Οι προϋποθέσεις και η διαδικασία υποβολής αίτησης (video)

Καλεσμένος στην εκπομπή «Τι λες τώρα» με την Αναστασία Μάντζαρη βρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Κοινωνικής Πολιτικής και Παιδείας του Δήμου Σπάρτης, κ. Γεώργιος Κουλουβάκος, σε μια συζήτηση γεμάτη ουσία για την τρίτη ηλικία. Ο κ. Κουλουβάκος ανέλυσε το καινοτόμο πρόγραμμα Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων προσφέροντας στους συμπολίτες της Σπάρτης άνω των 65 ετών τα απαραίτητα εφόδια για να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες. Όπως υπογράμμισε ο Αντιδήμαρχος, κύριος στόχος είναι η καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, δίνοντας στους ηλικιωμένους την αυτονομία που χρειάζονται στον ψηφιακό κόσμο. Υπενθυμίζεται ότι η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 15 Μαρτίου, ενώ ο κ. Κουλουβάκος εξήγησε πώς οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να λάβουν υποστήριξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας.