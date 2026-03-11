«Τα νέα της Λακωνίας» – Σχολιάζει η Φωτεινή Μακεδονοπούλου (video)

Δείτε τα όσα παρουσιάστηκαν στην ενότητα με τα Νέα της Λακωνίας στην εκπομπή “Τι λες Τώρα”.
Η Φωτεινή Μακεδονοπούλου σχολίασε τα εξής θέματα:
Ν.Δ. ΛΑΚΩΝΙΑΣ: ΜΕ ΠΛΕΥΡΗ ΚΑΙ ΚΥΡΑΝΑΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΑΥΡΙΟ ΣΤΗ ΣΚΑΛΑ
ΠΑΣΟΚ: ΣΤΙΣ 15/3 ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΟΙ ΣΥΝΕΔΡΟΙ – Η ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΣΤΗ ΛΑΚΩΝΙΑ, ΠΩΣ ΘΑ ΔΙΕΞΑΧΘΕΙ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
ΞΕΚΙΝΗΣΕ Η ΑΠΟΚΟΜΙΔΗ ΝΕΡΑΝΤΖΙΩΝ ΑΠΟ ΠΑΡΤΕΡΙΑ ΚΑΙ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΩΝ ΔΡΟΜΩΝ ΤΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ
ΝΕΑ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΤΟ ΔΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΣΠΑΡΤΗΣ
Ο ΔΗΜΟΣ ΣΠΑΡΤΗΣ ΚΑΙ Η BE-LIVE ΣΤΗΡΙΖΟΥΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΕΣ ΜΕ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΤΕΚΝΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΚΛΙΜΑΚΙΟ ΤΗΣ ΠΡΕΣΒΕΙΑΣ ΤΩΝ ΗΠΑ ΣΤΗ ΣΠΑΡΤΗ ΓΙΑ ΣΥΝΤΑΞΙΟΔΟΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ